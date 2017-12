Sarah Paulson: Svetovali so mi, naj svoje razmerje skrivam

Iskreno o razmerju s Holland Taylor

8. december 2017 ob 14:39

New York - MMC RTV SLO

Zvezdnica serije Ameriška grozljivka (American Horror Story) Sarah Paulson je priznala, da se mora kot ambiciozna ženska spoprijemati s številnimi izzivi in težavami, predvsem zaradi istospolne usmerjenosti.

V zadnjem intervjuju za The Edit je pojasnila, da je kljub uspehom z različnimi vlogami v seriji Ryana Murphyja in osvojitvi emmyja morala trdo garati, da je prišla do vrha.

Ob tem je poudarila težave, s katerimi se je soočala kot istospolno usmerjena ženska. "Ko je javnost izvedela, da sva s Holland Taylor par, so številni dejali, da bo to vplivalo na mojo kariero. Sama pa na to niti pomislila nisem."

42-letnica dodaja, da je njeno ljubezensko življenje zanjo najmanj zanimiva stvar, a da se zdi številnim ravno razmerje s 74-letno igralko hkrati fascinantno in čudno. "Moje življenjske odločitve niso najbolj konvencionalne. Sem ženska srednjih let, ki se je odločila, da ne bo imela otrok. Na prvo mesto sem postavila kariero."

Izdala je, da zaradi vseh komentarjev o razmerju ni bila prepričana, ali bi bilo prav, da v govoru ob osvojitvi emmyja leta 2016 omeni svojo partnerico. "Nato sem si rekla, zakaj pa ne." Zato je takrat v govoru v mikrofon dejala, da ima zvezdnico serije Dva moža in pol rada in se ni ozirala na kritike. "Sama vodim svoje življenje in nikoli nisem potrebovala nikogar za zunanjo potrditev."

P. B.