Savdijski festival kamel se širi: zdaj še semenj, pesniško tekmovanje in parada

V središču pozornosti še vedno izbor najlepše kamele

3. april 2017 ob 10:25

Rima - MMC RTV SLO/Reuters

Kar okoli 50.000 kamel sodeluje na en mesec trajajočem festivalu kamel, ki poteka pod pokroviteljstvom savdskega kralja Abdulaziza in na katerem bodo skupno podelili za skoraj 30 milijonov evrov nagrad.

Festival kamel, ki skupaj s pokroviteljstvom nosi tudi ime savdskega kralja Abdulaziza, so prvič priredili leta 1999 - takrat je skupina beduinov v Rimi izbrala najlepšo kamelo. Ko so za dogodek izvedeli predstavniki vladarske družine, so mu naklonjenost izrazili s svojim pokroviteljstvom, z leti, ko je priljubljenost festivala rasla, pa so ga razširili kar na festival celotne beduinske kulturne dediščine.

Tako v okviru festivala letos med drugim organizirajo razna umetniška tekmovanja (na primer v pisanju poezije), pa semenj, kameljo dražbe in parado, delavnice za najmlajše itd.

Ključni poudarek pa tudi skoraj dve desetletji po prvem dogodku ostaja isti: kamele. Od sredine marca, ko se je festival začel, do sredine aprila se jih bo v okviru festivala predstavilo okoli 50.000, lastniki najlepših, najgibčnejših, najhitrejših in najzmogljivejših pa bodo domov odšli precej bogatejši - savdski kralj je namreč v nagradni sklad prispeval zajeten kupček rialov, tako da bodo najboljšim skupno podelili 115 milijonov rialov (skoraj 29 milijonov evrov).

Savdska Arabija si od vsakoletnega dogodka obeta tudi porast turističnega zanimanja za državo - letos so s podelitvijo vizumom ogled festivala omogočili 10.000 tujcem, ki bodo lahko tako v državi ostali ves mesec, so za časnik Saudi Gazette sporočili predstavniki organizatorja, družbe Darat King Abdulaziz.

