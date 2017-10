Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Sophia pravi, da želi izboljšati življenje ljudi. Foto: Reuters Sophia je vse prej kot tipična Savdijka. Foto: Reuters

Savdska Arabija prva država, ki je podelila državljanstvo robotu

Sophia nastopala brez naglavne rute in moškega spremljevalca

27. oktober 2017 ob 11:47

Rijad - MMC RTV SLO

Humanoid Sophia je postal prvi robot na svetu, ki je dobil državljanstvo neke države. A, ironično, potni list je Sophii podelila Savdska Arabija, zato se mnogi sprašujejo, ali bo imel robot celo več pravic kot Savdijke.

Sophia se je v ponedeljek v Rijadu prvič javno predstavila, saj je imela govor na kongresu Future Investment Initiative, nato pa je odgovarjala tudi na vprašanja iz množice. Humanoidno žensko je izdelalo hongkonško podjetje Hanson Robotics, s svojimi odgovori pa je zabavala več sto zbranih delegatov.

"Želim živeti in delati z ljudmi, zato se moram naučiti izražati čustva, da bi razumela ljudi in si pridobila njihovo zaupanje," je dejala Sophia. Ko jo je voditelj vprašal, ali se roboti zavedajo samih sebe in vedo, da so roboti, mu je odgovorila: "Naj vam vrnem vprašanje - kako pa vi veste, da ste človek? Želim uporabiti svojo umetno inteligenco, da bi ljudem izboljšala življenje, tako kot oblikovalci izboljšajo domove in arhitekti gradijo mesta prihodnosti. Naredila bom vse, kar je v moji moči, da bi svet postal boljši."

"Počaščena in ponosna sem"

Njena želja, da bi dobila še več značilnosti človeške rase, je tako navdušila Savdsko Arabijo, da je postala prva država na svetu, ki je kakšnemu robotu podelila svoje državljanstvo. Sophia se je na to odzvala: "Počaščena in ponosna sem. To je zgodovinski mejnik, da sem postala prvi robot z državljanstvom."

Novica se je hitro razširila po družbenih omrežjih in mnogi so dvignili obrvi od začudenja, da se je za ta korak odločila prav Savdska Arabija, bogata monarhija, ki je znana po svojih konservativnih pravilih in mnogih omejitvah za ženske. Spomnimo, Savdijke so šele septembra dobile pravico do vožnje avtomobila.

Mnogi so tako izpostavili, da je Sophia kot novopečena Savdijka množico nagovorila brez naglavne rute in tradicionalnega oblačila abaje, ki sta sicer obvezna za vse Savdijke, ki se pojavijo v javnosti. Poleg tega je Sophia govorila v angleškem jeziku, na javnem dogodku pa se je pojavila brez svojega skrbnika, kar je za Savdijke iz mesa in krvi prav tako nepredstavljivo. Vse ženske v državi morajo namreč vedno, ko niso v domači hiši, imeti ob sebi moškega spremljevalca. Običajno gre za kakšnega njihovega sorodnika, ki ima pravico, da govori v njenem imenu, piše BBC.

Savdijci so po objavi, da imajo novo državljanko, novico s ključnikom "robot s savdskim državljanstvom" v prvih 24 urah tvitnili skoraj 30.000-krat.

Nekateri kritiki te poteze so izpostavili tudi naglico, v kateri so oblasti v Rijadu robotu podelile državljanstvo. "Ta robot je prejel državljanstvo pred množico tujih delavcev, ki živijo pri nas vse življenje," je tako zapisal neki novinar. Po savdskem pravu tuji delavci lahko državo zapustijo le s privolitvijo svojega delodajalca.

Sophiin nastop na konferencu v Rijadu si oglejte spodaj (v angleškem jeziku).

A. P. J.