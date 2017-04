Scarlett Johansson Ivanki Trump očita dvoličnost

Prva hčerka ZDA nedavno dobila pisarno v Beli hiši

7. april 2017 ob 16:50

New York - MMC RTV SLO

Scarlett Johansson, ki je nedavno v satirični oddaji Saturday Night Live (SNL) upodobila Ivanko Trump, pravi, da je močno razočarana nad prvo hčerko ZDA.

32-letna Johanssonova je v pogovoru z Arianno Huffington na osmem letnem vrhu Ženske v svetu (Women in the World Summit) v New Yorku obsodila Ivankin nedavni intervju na CBS-u, v katerem je hčerka Donalda Trumpa - in po novem tudi desna roka - dejala, da bo svoj vpliv na Belo hišo izvajala "v zaodrju", ne pa javno.

"Mislim, da ne bi bila nič bolj učinkovita zagovornica, če bi vsakič sproti javno ubesedila, ko se s čim ne bi strinjala," je dejala Trumpova. "In to je povsem v redu. To pomeni, da bom pač deležna nekaj očitkov kritikov, ki menijo, da bi morala na glas protestirati, spet drugi ljudje pa bodo, na dolgi rok, spoštovali, kaj počnem. Ampak mislim, da za večino vpliva, ki ga izvajam, ljudje sploh ne bodo vedeli."

Omenjene besede Trumpove so družbeno zavedno igralko, ki je javno nastopila tudi na januarskem protestnem shodu žensk v Washingtonu, močno razburile. "Moram reči, da je njeno stališče precej osupljivo. Zelo osupljivo. In begajoče. Ne moreš imeti obojega, ne? Če sprejmeš službo javne zagovornice, potem pač moraš zagovarjati - javno, mar ne?"

O staromodnem konceptu

In še: "Ko je dejala, da bo vpliv izvajala za zaprtimi vrati, sem si mislila, no, to pa res vliva moč ženskam. Kako staromodno, da za vsakim dobrim moškim stoji dobra moška. Kaj pa, če bi končno že stala ob njem? Ali pred njim? Ali sama zase? Tako zastarel koncept je, da si lahko močna ženska samo, če ne izražaš zaskrbljenosti, ker boš izpadla kot psica. Jebeš to, tako zastarelo je, tako nenavdihujoče in dejansko res strahopetno."

Čeprav Johanssonova pravi, da razume kompleksnost položaja, v katerem se je znašla Trumpova hči, pa meni, da ima Ivanka vseeno priložnost za "velik vpliv, če bi le jasno in glasno ubesedila svoje pomisleke in kritike". "V preteklosti sem jo večkrat srečala - obe sva odrasli v New Yorku in imava nekaj skupnih prijateljev. In je zelo artikulirana, pametna in inteligentna ženska. In očarljiva. Zato me vse skupaj bega."

"Sokriva"

Oddaja SNL že mesece navdušuje s svojimi skeči na temo Trumpa (v podobi Aleca Baldwina) in Trumpove administracije, pri čemer je bila verjetno največ pozornosti deležna komičarka Melissa McCarthy kot Trumpov predstavnik za tisk Sean Spicer. Johanssonova je v marčevski epizodi nastopila kot Ivanka v parodiji oglasa za parfum z imenom "Complicit" (Sokriva) - "Dišava za žensko, ki bi lahko vse to ustavila, ampak ne bo".

Ivanka je v odgovor na odmevni skeč dejala, da "ne ve, kaj pomeni biti sokriva" in v intervjuju na CBS-u zagotovila, da očetu "povsem iskreno" izreče vse pomisleke - a zasebno.

35-letni Ivanki je njen oče nedavno dodelil pisarno v Beli hiši in jo imenoval za svojo pomočnico. Ne bo pa nekdanja manekenka in podjetnica za svoje delo plačana, saj se hoče na ta način ogniti očitkov nepotizma. To je sicer prvič, da je otrok ameriškega predsednika aktivno vključen v delo administracije. Poleg Ivanke je Trump kot svetovalca zaposlil tudi njenega moža Jareda Kushnerja.

Tako Ivanka kot Jared sta sicer pred nastopom Trumpovega predsednikovanja zagovarjala liberalnejšo politiko, kot jo zdaj izvaja Trump, zato je bil SNL-jev skeč ne tako subtilen drezljaj paru, ki ostaja tiho, medtem ko Trump kot po tekočem traku podpisuje odloke, ki so v nasprotju z njunimi osebnimi prepričanji.

K. S.