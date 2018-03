Schwarzeneggerju urgentno operirali srce

Zaplet z zamenjano aortno zaklopko

30. marec 2018 ob 18:58

Los Angeles - MMC RTV SLO

Arnold Schwarzenegger je prestal nujno operacijo na odprtem srcu, njegovo stanje pa naj bi bilo stabilno.

Po poročanju ameriškega portala TMZ naj bi Arnold Schwarzenegger v četrtek v losangeleškem zdravstvenem središču Cedars-Sinai prestal operacijo na odprtem srcu. Šlo naj bi za nujen poseg, saj so se pri 70-letniku pojavile komplikacije po predhodni menjavi aortne zaklopke.

Svetovno znanemu igralcu, politiku in bodybuilderju so aortno zaklopko prvič menjali že leta 1997. Takrat je medijem pojasnil, da je moral poskrbeti za to, saj je šlo za prirojeno zdravstveno težavo. "Nikoli se nisem počutil bolnega ali imel kakršnih koli simptomov, ampak vedel sem, da moram to težavo prej ali slej odpraviti," je povedal.

Njegov predstavnik za stike z javnostjo je ob tem zatrjeval, da primer ni povezan z uporabo steroidov, ki jih je Schwarzenegger, večkratni zmagovalec najpomembnejših bodybuilding tekmovanj, uporabljal v mladosti. Zanimivo je tudi dejstvo, da leta 1997 Schwarzenegger svoji takratni ženi Marii Shriver ni povedal, da gre na operacijo srca, ampak se je pretvarjal, da gre na počitnice.

Četrtkova večurna operacija naj bi potekala brez zapletov, Schwarzeneggerjevo stanje pa je stabilno.

M. Z.