Se bo skupina FCA odpovedala Fiatu?

Fiat Chrysler Automobiles

14. november 2018 ob 08:22

New York - MMC RTV SLO

Delničar skupine FCA je v pismu predlagal prodajo nedobičkonosnega Fiata ter osamosvojitev znamk Alfa Romeo in Maserati. To naj bi omogočilo okrepitev njenih ameriških znamk, ki ji prinašajo večino dobička.

Kratica FCA, ki označuje ime Fiat Chrysler Automobiles, je nastala, potem ko je italijanski industrijski velikan pripojil Chrysler. Skupina na leto izdela 4,7 milijona avtomobilov, a po mnenju enega njenih manjših delničarjev, podjetja ADW Capital Management LLc, bi morala izvesti revolucionarne spremembe, ki bi prenesle spremembo imena, predvsem pa bi pomenile slovo od italijanskega ponosa, tovarne avtomobilov iz Torina.

V pismu, ki ga navaja Boomberg, ADW Capital Management LLc namreč skupini predlaga prodajo Fiata, s čimer bi dosegla večjo likvidnost in se znebila znamke, ki ji ne prinaša finančnih koristi. Ob tem v pismu omenja skupino PSA, ki je zelo usmerjena na evropski trg.

V naslednjem koraku predlaga prodajo ali osamosvojitev Alfe Romeo in Maseratija, kot so leta 2015 storili s Ferrarijem. To bi prispevalo k dodatnemu povečanju prihodkov, kar bi omogočilo osredotočanje na Severno Ameriko, ki je trenutno njen paradni konj.

V tretji točki svojega načrta pa ameriško podjetje predlaga iskanje zaveznika v Združenih državah Amerike, s čimer bi skupina osvojila severnoameriški trg, kjer z znamkama Jeep in Ram ustvarja večji del dobička, ki je od januarja do septembra 2018 znašal 1,94 milijarde evrov.

Prvi mož skupine govori drugače

Ti revolucionarni načrti so v nasprotju z izjavami nekdanjega prvega moža Jeepa, Mika Manleya, ki je prevzel krmilo skupine FCA po smrti Sergia Marchionneja. Ameriški medendžer je namreč pred nekaj dnevi izjavil, da skupina ne bo sklepala zavezništev vsaj do leta 2022, ko se bo končal industrijski načrt, ki so ga predstavili junija letos.

Skupina FCA pisma za zdaj ni komentirala in ga mogoče nikoli ne bo, prav mogoče pa je, da še kdo razmišlja podobno kot podjetje ADW Capital, kar bi lahko pripeljalo do nenadne in nepričakovane spremembe smeri.

Martin Macarol