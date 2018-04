Se bosta Renault in Nissan dokončno združila?

Združitev

4. april 2018 ob 07:40

Pariz/Tokio - MMC RTV SLO

Carlos Ghosn želi dokončno združiti podjetji Renault in Nissan, ki sta se z zavezništvom močno okrepili. Da bi se to zgodilo, bi moral Nissan od francoske vlade kupiti 15-odstotni delež francoskega proizvajalca.

Struktura zavezništva pod vodstvom Carlosa Ghosna je precej zapletena. Renault si lasti 43,4 odstotka delnic Nissana, slednji pa ima 15 odstotkov delnic francoskega proizvajalca ter 34 odstotkov delnic Mitsubishija. Po poročanju Bloomberga bi se lahko podjetji dokončno združili, s čimer bi nastal novi avtomobilski velikan pod vodstvom Carlosa Ghosna, ki je že na čelu zavezništva.

Renault in Nissan morebitne združitve nista še želela komentirati, a zdi se, da se je birokratsko kolesje že zavrtelo v to smer. Poleg organizacijskih zadev bosta morali posel potrditi tako japonska kot francoska vlada, slednja ima namreč v lasti 15,01 odstotka Renaultovih delnic. In ravno ta delež naj bi želel Nissan. Toda Macron bo posel dovolil le pod pogojem, da ob tem ne bodo žrtvovali francoskih delovnih mest. Prodaja deleža francoske vlade je nujen pogoj tudi za Japonsko, ki bi sicer lahko nasprotovala poslu.

Če bi prišlo do združitve, bi nastal velikan, ki bi prehitel Volkswagen in Toyoto in se po številu proizvedenih vozil zavihtel na prvo mesto. V tovarnah po celem svetu naj bi leta 2022 proizvedel kar 14 milijonov vozil.

Rešiti pa bo treba tudi vprašanje sedeža. Govori se, da bi lahko velikan imel dva sedeža. Eden naj bi bil v Franciji, drugi pa na Japonskem, s čimer bi ohranil nacionalno identiteto. Toda ni izključena niti rešitev slogu skupine FCA s sedežem v neki tretji državi.

Martin Macarol