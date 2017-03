Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nosilna fotografija Ljubljana Fashion Weeka. Fotograf - Peter Giodani/Model - Marija Mara J., Talia model/Stiliranje - Barbara Podlogar/Ličenje - Špela Ema Veble/Pričeska - Tomaž Turk, Mič Styling. Foto: LJFW Revije Petra Movrina so redno med najbolj pričakovanimi dogodki tednov mode pri nas. Foto: Jani Ugrin Hrvaško-berlinska znamka Ivanman se vrača s kosi za drznejše modne navdušence. Foto: Jani Ugrin Z novo kolekcijo, v kateri bo slavila žensko moč, se bo predstavila priljubljena Nina Šušnjara z znamko Susnyara. Foto: Jani Ugrin, Iztok Kurnik Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Še ena pestra modna pomlad v prestolnici

LJFW in MBFWLJ

19. marec 2017 ob 15:22

Ljubljana - MMC RTV SLO

Tudi to pomlad bo Ljubljana gostila kar dva tedna mode: prvi bo med 29. in 31. marcem, drugi med 4. in 6. aprilom. Organizatorji obljubljajo kakovostne revije in pester spremljevalni program.

Na Ljubljana Fashion Weeku, ki se začne že čez deset dni, bodo v ospredju modne predstavitve slovenskih oblikovalcev oziroma blagovnih znamk Aleksandra Brlan, Anajelinič, Barbara Vrbančič, Ericmatyash, Janja Videc, Maja Štamol, Morro​, M. Fiction, Sanija Reja Aske​, Simona Kogovšek,​ Tina Gorkič in Zoofa.

Revije si bodo obiskovalci na Ljubljanskem gradu lahko v živo ogledali 30. in 31. marca v popoldanskih in večernih urah. Da bi živahno slovensko modno dogajanje približali vsem in vsakomur, si bo tokrat revije mogoče ogledati tudi na Slovenski cesti. Prenose revij bodo predvajali na velikem zaslonu ob Hotelu Slon, so sporočili organizatorji.

Dogajanje v sklopu LJFW-ja bo že 29. marca odprla predstavitev slovenskih predstavnic FASHION SCOUT SEE (Southeast Europe Fashion Showcase, ki nagovarja oblikovalce celotne regije) v desnem atriju Mestne hiše. ​Na tem dogodku se bodo s svojimi izbranimi kosi kolekcij predstavile Petja Zorec (kolekcija Tristan), Sari Valenci (jesen/zima 2017-18) in Ana Jelinič (Fishion). Oblikovalke bodo dan prej omenjene kose kolekcij predstavile v Beogradu, kjer bo strokovna mednarodna žirija izbranim omogočila predstavitev na londonskem tednu mode v sklopu revij Fashion Scout jeseni 2017.

V Pentlji – trgovini s konceptom - se 30. marca v okviru dogodkov LJFW-ja odpre pop-up prodaja luksuznih britanskih oblikovalcev visoke mode in ekskluzivna razstava izbranih oblačil Petra Movrina​, ki trenutno končuje magistrski študij na Otoku. Prihod britanskih blagovnih znamk Barjis​, DBR Bags,​ Heaven by Deborah Mitchell​, Jessica Russell Flint in Yemzi, ki jih zaznamuje predvsem inovativnost, pa bo s svojim obiskom počastila tudi britanska veleposlanica v Ljubljani Sophie Honey.

Študentje NTF-ja bodo tudi letos svoje kreacije predstavili na sklepni reviji na Ljubljanskem gradu. Koncept letošnjih kolekcij leži v odgovoru na hitro modno industrijo, ki mlade ustvarjalce usmerja k ročnemu delu in novim tehnologijam. O tem razmišlja tudi projekt Idrijska čipka, znotraj katerega so študentje ustvarili koktajl in večerne obleke s sodobno interpretacijo tradicionalne čipke. Projekt je nastal v sodelovanju z Občino Idrija, Društvom klekljaric idrijske čipke in Centrom za zaščito idrijske dediščine. Z nostalgičnim nabojem gleda v prihodnost ročnih del in omenjene avtohtone tehnike tkanja čipke.

Tokratni Pogovor ob kavi bo odprl zanimivo temo: Ali je moda umetnost oz. kdaj moda postane umetnost? ​Pogovarjala se bosta gosta Bogomir Doringer​, v Srbiji rojeni umetnik, filmski ustvarjalec, kurator, ki trenutno deluje v okviru Akademije za uporabne umetnosti na Dunaju, in Elena Fajt, izredna profesorica na Naravoslovnotehniški fakulteti, kostumografinja, umetnica. Pogovor med interdisciplinarnima ustvarjalcema bo povezovala Lea Bernetič​, ustanoviteljica Eliei Fashion Consultancy, v Londonu bazirane modne svetovalnice, ki pomaga oblikovalcem pri razvijanju idej in sestavljanju poslovnih načrtov, PR-strategij in marketinških strategij.

Da modno zatišje ne bi trajalo predolgo, pa bo že nekaj dni po koncu prvega v Ljubljani še drugi teden mode: Mercedes-Benz Fashion Week. Ta bo potekal med 4. in 6. aprilom, na njem pa se bodo predstavili Akultura, Atelier Terra Urbana, Cliche, D'Alpaos, Draž, Ivanman, JSP, Julija Kaja Hrovat, Marjeta Grošelj, Milica Vukadinovic, Natasa Persuh, Tanja Zorn, Twins, Peter Movrin, Sens, Sofia Nogard, Susnyara, Xenia Design in Young @ Squat.

Med vrhunce spremljevalnega programa MBFWLJ-ja gotovo spada napovedani obisk Simonette Gianfelici, nekdanje vrhunske manekenke, ki je bila muza Helmuta Newtona in je nastopila v več odmevnih modnih kampanjah.

