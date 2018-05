Poudarki Hibridni sklop zagotavlja 340 kW (462 KM) moči

Še hitrejši in varčnejši cayenne z vtičnico

Porsche cayenne e-hybrid

4. maj 2018 ob 07:26

Stuttgart - MMC RTV SLO

Novi hibridni cayenne cayenne zmore 462 “konjev”, do stotice pospeši v petih sekundah ter v povprečju porabi le 3,2 litra bencina na 100 kilometrov.

Porsche je prestavil priključno hibridno različico novega cayenna. Namenil mu je izboljšano izvedbo poznanega hibridnega sklopa, ki ga sestavljata bencinski V6 in elektromotor. V primerjavi s predhodnikom je dobil zmogljivejšo baterijo, ki namesto 10,8 zmore 14,1 kilovatne ure. Gre za litij-ionski akumulator, ki je nameščen v dnu prtljažnika, namenjen pa je delovanju elektromotorja, ki je prav tako prenovljen in namesto namesto 75 zdaj razvije 100 kilovatov moči (136 KM). Nemci so prenovili tudi trilitrski bencinski V6 motor, ki je pridobil dodatnih pet kilovatov moči in jih skupaj zmore 250 (340 KM). Skupaj novi hibridni športni terenec zmore 340 kilovatov (462 KM) in 700 Nm navora. To mu omogoča pospešek od 0 do 100 kilometrov na uro v petih sekundah ter končno hitrost 253 kilometrov na uro. Za prenos na vsa štiri kolesa skrbi osemstopensjki samodejni menjalnik tiptronic.

Tudi samo na elektriko

Ker gre za priključni hibrid, lahko luksuzni športni terenec vozi tudi le na elektriko. Tako lahko popolnoma brez emisij prevozi do 44 kilometrov pri hitrostih do 135 kilometrov na uro. Električni sklop mu omogoča tudi manjšo porabo goriva, ki znaša le 3,2 litra na 100 kilometrov

Inženirji so se posvetili tudi voznim lastnostim in hibridnemu sklopu namenili nekaj lastnosti hibridnega hiprešportnika 918 spyder. Električni motor tako zdaj prispeva dodatno moč v vseh voznih načinih, medtem ko je bil pri predhodniku namenjen izključno zmanjševanju porabe goriva. Polnjenje prek običajne vtičnice traja približno osem ur, prek stenske polnilne postaje z zmogljivostjo 7,2 kilovata, ki je mogoče vgraditi v domačo garažo, pa le dve do tri ure.

Martin Macarol