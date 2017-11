Se je Teslino kolesje končno zavrtelo?

Pri Tesli so prvo skupino lastnikov rezervacij za model 3 prosili, da odda svoje naročilo, medtem pa Chevrolet proda skoraj tri tisoč boltov na mesec.

Revolucije ne gredo vedno po načrtih, zlasti na področjih, kot je avtomobilska industrija. V mislih imamo podjetje Tesla Motors, njenega ustanovitelja Elona Muska ter model 3, ki bi moral, vsaj čez lužo, postati električni avtomobil za vsakega.

Zadnje dni namreč od tam prihajajo vesti o napredku v proizvodnji kompaktne električne kombilimuzine, ki jo je sam Musk še pred nekaj dnevi označil za problematično. Tesla je zdaj namreč prvo skupino imetnikov rezervacij prosila, naj konfigurirajo svoj avtomobil, ter obljubila, da bo avtomobile dobavila v štirih tednih.

Gre za pomemben korak, zlasti ker so do zdaj izročili le nekaj sto primerkov modela 3, predvsem zaposlenim in nekaterim vlagateljem. Jasno je, da kalifornijsko podjetje močno zamuja z dobavo, saj naj bi po Muskovih napovedih v zadnjem četrtletju letošnjega leta proizvedlo 1.500 primerkov, pri čemer se ta cilj zdi še zelo oddaljen.

Kupcem, ki zdaj rezervirajo svoj model 3, podjetje sporoča, da bodo morali nanj počakati od 12 do 18 mesecev. Zato se tisti, ki si električni avtomobil močno želijo in nanj niso pripravljeni tako dolgo čakati, obračajo na General Motors, kar dokazuje prodaja električnega modela bolt (Chevroletove različice opel ampere-e). Le-ta je po prvem, zagonskem obdobju dosegel proizvodnjo 2.000 primerkov na mesec in se približuje trem tisoč na mesec, čeprav morda res ni tako privlačen in trendovski, kot Teslin model 3.

Drage težave

Težave z zagonom proizvodnje pa Teslo tudi zelo drago stanejo. Bloomberg je pred kratkim poročal, da podjetje iz Palo Alta porabi osem tisoč dolarjev na minuto oziroma skoraj pol milijona dolarjev (420 tisoč evrov) na uro. In čeprav bodo te številke po popolnem zagonu proizvodnje modela 3 upadle, ne preseneča želja Elona Muska po nabiranju sredstev.

Za najnovejšo napovedjo proizvodnje novega roadsterja je tisoč potencialnim kupcem ponudil možnost rezervacije začetne serije tega modela. Čeprav bo avtomobil pripravljen šele ob prelomu desetletja, morajo le-ti že zdaj zanj na Teslin račun nakazati 250 tisoč dolarjev. S tem si bo Musk zagotovil svežih 250 milijonov, ki pa bodo ob trenutni “zapravljivosti” zadostovali le za 21 dni.

