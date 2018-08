Se Melania s svojo kampanjo proti ustrahovanju postavlja po robu soprogu?

Prva dama opozarja pred ustrahovanjem na spletu

21. avgust 2018 ob 11:08

Washington - MMC RTV SLO

Na isti dan, ko je Donald Trump na Twitterju napadel Johna Brennana kot "najslabšega direktorja Cie v zgodovini ZDA" in političnega "šarlatana", je Melania Trump posvarila pred uničevalno močjo družbenih medijev.

Prva dama ZDA je bila slavnostna govornica na zvezni konferenci o kibernetskem ustrahovanju v Marylandu. "Priznajmo si: večina otrok se bolj zaveda prednosti in slabosti družbenih omrežij kot nekateri odrasli," je dejala 48-letna Trumpova.

"V današnji globalni družbi so družbena omrežja neizogiben del vsakodnevnih življenj naših otrok. Lahko se jih uporabi na številne pozitivne načine, ko pa se jih zlorablja, so lahko tudi zelo destruktivna in škodljiva."

Do izjav prve dame prihaja v času, ko njen soprog na Twitterju nadaljuje neobrzdano gonjo proti osebam, ki jih razume kot sebi sovražne. Tako je za Roberta Muellerja, posebnega tožilca, ki vodi preiskavo o ruskem vmešavanju v ameriške volitve, zapisal, da se "sramoti" in sam sebe "diskreditira".

Še ostrejši je bil Trump v teh dneh do Brennana, do lani direktorja Cie, ki pa je bil po odhodu iz agencije izjemno kritičen do Trumpa. Marca letos je tako Brennan dejal, da je Trump paranoičen in da nenehno izkrivlja dejstva, ter ga označil za šarlatana.

Trump je Brennanu prejšnji teden odvzel varnostna potrdila za dostop do zaupnih podatkov ter s podobno potezo zagrozil več drugim kritikom.

Melania za zaščito otrok

Melania sicer v svojem govoru ni neposredno omenila soproga in njegove agresivne rabe Twitterja, orodja, ki ga predsednik redno uporablja za blatenje in psovanje svojih nasprotnikov in kritikov.

Trumpova se je namesto tega v svojem govoru posvetila prizadevanjem za boj proti kibernetskemu ustrahovanju mladih in dejala, da morajo odrasli storiti vse, kar lahko, da bi otroke oskrbeli s podatki in orodji za varno rabo spleta.

Občinstvu v Rockvillu je povedala, kako impresionirana je bila nad skupino dijakov, ki so sodelovali na Microsoftovem svetu za digitalno dobro. "Navdahnila me je njihova iskrena predanost do zmanjševanja ustrahovanja med vrstniki prek prijaznosti in odprte komunikacije," je dejala. "Mislim, da bodo s poslušanjem zamisli in pomislekov otrok odrasli lažje pomagali mladim rokovati se s to pogosto težko temo."

"Priznajmo si: večina otrok se bolj zaveda prednosti in slabosti družabnih omrežij kot nekateri odrasli, a še vedno moramo storiti vse, kar lahko, da bi jih oskrbeli s podatki in orodji za uspešne in varne spletne navade."

Trumpova je na konferenci nastopila v sklopu svoje kampanje za pomoč otrokom, naslovljene "Be best".

Na stran Le Brona Jamesa

Do njenih izjav prihaja po tem, ko je v izjavi za javnost pohvalila zvezdnika NBA-ja Le Brona Jamesa tik za tem, ko ga je njen soprog na Twitterju užalil.

In junija, v času Trumpove politike ločevanja otrok prebežnikov od staršev na mehiški meji, je Melanijina predstavnica sporočila, da prva dama "težko gleda otroke, ločene od svojih družin". "Prva dama verjame, da potrebujemo državo, ki spoštuje vse zakone, a tudi državo, ki vlada s srcem," je takrat sporočila Stephanie Grisham.

Ob vseh teh izjavah prve dame, ki se zdijo v nasprotju s prakso njenega soproga, si zdaj ameriški mediji belijo lase, ali gre za neko premišljeno taktiko Bele hiše v slogu dobri-slabi policaj ali pa, kot se sprašuje CNN, Melania dejansko "trola svojega soproga s svojo kampanjo proti ustrahovanju".

"Če se vam vrti v glavi, ko skušate združiti ponedeljkove besede prve dame s ponedeljkovimi tviti predsednika, ni nič narobe z vami. Pravzaprav, če vas neskladje med obema Trumpoma ne vrže popolnoma, preprosto niste dovolj pozorni," piše CNN.

Melanijin izbor kampanje – proti ustrahovanju – je toliko bolj nenavaden, ker si je, navsezadnje, Trump že precej pred ne ravno diplomatskimi tviti iz Bele hiše kariero zgradil z napadi na ljudi – bodisi v času svojega resničnostnega TV-šova Pripravnik bodisi med svojo ostro predvolilno kampanjo.

Prva dama skrivnostnosti

New York Times je prejšnji teden objavil obsežen članek o Melanii, "skrivnostni prvi dami", kot je naslovil prispevek.

V njem so zapisali, da je Trump svoji soprogi predlagal, naj raje izbere drugo temo svoje kampanje, da bi se ognila vprašanjem, kako lahko soproga znanega twitterskega ustrahovalca svari ravno pred spletnim ustrahovanjem. Kot piše časnik, jo je Trump opozoril, da se s tem izpostavlja posmehu. A Melania je zavrnila soprogov nasvet in dejala, da se je pripravljena soočiti s kritikami.

Melanio Trump je tako tudi po letu in pol Trumpovega predsednikovanja izjemno težko prebrati.

K. S.