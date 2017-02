Še močnejši in hitrejši RS3 sportback

Prenovljeni audi RS3 sportback

13. februar 2017 ob 06:32

Ingolstadt - MMC RTV SLO

Približno pol leta po predstavitvi limuzinskega RS3 v Parizu je Audi sedaj razkril še prenovljeni petvratni RS3 z oznako sportback. Ta sedaj zmore okroglih 400 »konjev« in do stotice potrebuje le 4,1 sekunde.

Nova najzmogljivejša trojka sportback je dobila enak motor, kot ga imata limuzinski RS3 in TT RS. Gre za 2,5-litrski turbobencinski petvaljnik, ki je 26 kilogramov lažji in zmore 25 kilovatov (34 KM) več kot pri predhodniku, kar pomeni, da razvije okroglih 400 »konjev (294 kW). Povezan je z dvosklopčnim sedemstopenjskim menjalnikom in prenaša moč na vsa štiri kolesa prek pogona quattro.

Do 280 km/h

To mu zagotavlja pospešek od 0 do 100 kilometrov na uro v 4,1 sekunde (0,2 sekunde hitreje kot pri predhodniku) ter elektronsko omejeno končno hitrost 250 kilometrov, ki pa jo lahko v Ingolstadtu po naročilu povečajo še za 30 kilometrov na uro. Ob tem uradni podatki pravijo, da poraba goriva v mešanem ciklu znaša 8,3 litra na 100 kilometrov, izpusti CO2 pa 189 gramov na kilometer.

S športnimi merilniki

Če odmislimo odbijač z večjimi odprtinami za dovod zraka spredaj, zadnji odbijač z usmerjevalnikom zraka in dvema ovalnima izpušnima cevema ter posebna platišča, prenovljeni RS povzema zunanjo obliko prenovljenega A3. Spredaj tako ponuja LED matrične žaromete, zadaj pa prinaša novo grafiko luči. V notranjosti velja omeniti digitalno instrumentno ploščo Audi Virtual Cockpit s posebnim RS prikazom z izpostavljenim merilnikom vrtljajev, prenovljen pa je tudi informacijsko zabavni sklop.

Za varnost bosta poleg poznanih pripomočkov skrbela nov sistem za samodejno zaviranje v sili ter sistem za opozarjanje na prečni promet pri vzvratni vožnji.

Novi RS3 sportback bo v živo prvič na ogled marca na avtomobilskem salonu v Ženevi. Naročila bodo začeli sprejemati že aprila, prvi kupci pa bodo svoje avtomobile prejeli avgusta.

Martin Macarol