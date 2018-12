Ryan počne to, kar počnejo vsi otroci - igra se. Foto: Youtube

Sedemletni Ryan z objavami na YouTubu zaslužil 19,4 milijona evrov

Večino denarja zbere z oglasi pred posnetki

4. december 2018 ob 12:59

New York - MMC RTV SLO

Kdo je največji zaslužkar leta na YouTubu? Nihče drug kot sedemletni ameriški deček Ryan, ki je z videoposnetki, na katerih preizkuša in ocenjuje igrače, v 12 mesecih zaslužil vrtoglavih 19,4 milijona evrov.

Ryan, ki ima na spletnem kanalu YouTube svoj kanal Ryan ToysReview, je toliko zaslužil v obdobju med lanskim in letošnjim junijem, s čimer ga je revija Forbes uvrstila na sam vrh tokratne lestvice. Dečku so starši kanal odprli leta 2015, od takrat pa je s svojimi posnetki zbral skupno že skoraj 26 milijard ogledov in ima več kot 17 milijonov naročnikov.

Kot so zapisali pri Forbesu, je sedemletni Ryan večino, kar 96 odstotkov denarja, "pridelal" z oglasi, ki se zavrtijo pred njegovimi posnetki, preostali znesek pa je na njegov račun prišel z objavljanjem sponzorskih vsebin. Njegovi posnetki so preprosti - Ryan dobi novo igračo in se igra z njo ter komentira svoja opažanja. Včasih se mu pred kamero pridružita tudi starša.

Ko so dečka pri NBC-ju nedavno vprašali, zakaj meni, da je tako uspešen, je odgovoril: "Ker sem zabaven in smešen." Zaradi njegove starosti gre 15 odstotkov njegovih prihodkov na poseben račun, do katerega bo imel dostop šele ob polnoletnosti.

Prevlada moških

Na drugo mesto največjih zaslužkarjev na YouTubu se je uvrstil zabavljač Jake Paul, ki na posnetkih rapa in govori šale, saj je na njegov bančni račun v enem letu kapnilo kar 18,8 milijona evrov. Paul se lahko pohvali z več kot 3,5 milijarde ogledov svojih posnetkov.

"Bron" je šel v roke športno-zabavljaški skupini Dude Perfect, ki pred kamerami preizkuša različne izzive. Fantje so zaslužili 17,6 milijona evrov, na četrto mesto pa se je uvrstil mojster priljubljene računalniške igre Minecraft, Daniel Middleton, ki je v enem letu obogatel za 16,2 milijona evrov. Britanec je že nekaj let prava spletna zvezda, saj ga milijoni gledajo med igranjem igre, ima že celo svojo blagovno znamko, piše Guardian.

Prvo peterico zaokrožuje ekstravagantni umetnik ličenja Jeffree Star.

