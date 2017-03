Sedenje je novo kajenje

24. avtomobilski salon Slovenije

29. marec 2017 ob 17:07

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ste po dolgi vožnji avtomobila pogosto zbiti in utrujeni in to pripisujete "dolgemu napornemu delu" za volanskim obročem? Deloma imate prav, a bi se morali tudi vprašati, ali ste pravilno sedeli in ali ste med vožnjo kaj naredili za telesno sprostitev. Morda bi lahko na cilj vendarle prispeli manj utrujeni.

V Tehničnem paviljonu Avtomobilnosti na 24. avtomobilskem salonu Slovenije smo se pogovarjali s trenerjem Boštjanom Gamsom in fizioterapevtom Markom Macuhom.

Voditelja David Urankar in Andrej Brglez sta izhajala iz pravilnega sedenja, kot ga učencem svetujejo inštruktorji varne vožnje. Voznik sedi pokončno zravnan, blizu volanskega obroča in pedalov, da je reakcijski čas krajši, predvsem pa zato, da preko sedeža in volana dobi informacije, kaj se dogaja z avtomobilom. S tem se poveča tudi pasivna varnost, saj so ob nepravilnem sedenju roke in noge med trkom iztegnjene in sklepi ne morejo opraviti svoje blažilne naloge, kar lahko povzroči hujše poškodbe. Ali je tako sedenje dobro tudi za telo?

V avtomobilu sedite pokončno!

Macuh je odgovoril, da je tak položaj v avtomobilu dejansko tudi najboljši za samo hrbtenico oziroma za voznikovo zdravje. Če je naše telo v pokončnem položaju, so vretenca najbolj poravnana. Če sedimo aktivno in imamo sproščene mišice trupa se zavarujemo tudi pred posledicami vibracij in sprememb smeri.

Gams je na to pripomnil, da mora biti telo med vožnjo ves čas podprto, zato je pokončni položaj pozitiven. Če v vozniškem sedežu sedimo "udobno zleknjeni", smo v prisilni drži in imamo skrajšane mišice, posledica pa so bolečine v hrbtu. Po navadi mislimo, da imamo bolečine zaradi šibkih hrbtnih mišic, a te dejansko izhajajo iz skrajšanih prsnih mišic. Zato nam je med sedenjem sicer prijetno, na dolgi rok pa to ni dobro.

Nov slogan za napačno sedenje

Kot je povedal Macuh, so težave s hrbtom danes med najpogostejšimi in obstaja celo slogan, da je sedenje novo kajenje. In danes veliko časa presedimo prav v avtomobilu. Do najpogostejših težav pride, ker so mišice po dolgem sedenju neprekrvavljene. Dobijo premalo kisika in postanejo nefunkcionalne, neraztegljive in boleče. Najpogosteje se to zgodi ledvenim mišicam, kjer sedimo, sprednjim kolčnim mišicam, prsnim mišicam, tudi vratnim, težave pa se še potencirajo v primeru nepravilne drže. Fizioterapevt mora zato nekatere mišice sprostiti, nekatere pa spet aktivirati. Tu so še vibracije, ki v kombinaciji z nepravilno držo povzročijo še večje stiskanje vretenc. Ko po dolgi vožnji stopimo iz avta, je lahko telo v zelo slabem stanju, zato bi ga bilo dobro pred vožnjo, med postanki in na koncu vožnje vedno raztezati.

Pomen razgibavanja

Gams je povedal, da če se na vsako uro oz. uro in pol vožnje ustavimo in telovadimo, se bomo na dolgi rok izognili težavam. Tisti, ki težave že imamo, se bomo med vožnjo z veseljem razgibali. Obstaja več razteznih vaj, s katerimi objamemo vse telo: vrat, prsni del, trebušni del, hrbet, medenico in stegenske mišice.

Več o tej temi pa boste izvedeli v eni od prihodnjih oddaj Avtomobilnosti. V četrtek vas vabimo, da si spet ogledate prenos odrskega dogajanja, ko bosta voditelja David Urankar in Andrej Brglez gostila strokovnjaka podjetja OMV za goriva in strokovnjaka za motorno tehniko, predstavila pa bosta tudi študentski dirkalnik.

Matija Janežič