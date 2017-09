"Šef, včeraj sem pil, zato bom danes doma"

Britansko podjetje stavi na odkritost

1. september 2017 ob 16:27

London - MMC RTV SLO

Britansko podjetje bo svojim zaposlenim omogočilo koriščenje prostih dni za "zdravljenje mačka" po prekrokani noči. Tako zaposlenim ne bo treba več lagati in jemati bolniške.

V britanskem podjetju Dice, ki je specializirano za prodajo vstopnic za glasbene dogodke preko spleta in pametnih telefonov, so se odločili za inovativen pristop. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, bodo lahko vsi zaposleni v tem podjetju štiri proste dni na leto izkoristili za "zdravljenje mačka".

"Našim uslužbencem se tako ne bo treba več izgovarjati na '24-urno bakterijo' ali se pretvarjati z bolnim glasom, ampak bodo svojim šefom lahko enostavno pojasnili, za kaj gre," je sporočil ustanovitelj podjetja Phil Hutcheon.

Pojasnil je, da je za njihove zaposlene zelo pomembno večerno druženje, saj se "najboljši posli v tej panogi običajno sklenejo po koncertu".

"Zaupamo si in želimo, da so ljudje odkriti, če so zunaj pozno zvečer in uživajo v glasbi v živo. Nobene potrebe ni, da bi se izgovarjali na bolezen," je še dodal Hutcheon.

