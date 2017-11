Selena in Justin še nista par, a razmerje "ne bo presenetljivo"

Bieber je boljši človek

3. november 2017 ob 16:10

Po poročanju ameriških tabloidov Selena Gomez in Justin Bieber svoje vnovične romance še nista uradno zapečatila, čeprav se v zadnjem času skupaj v javnosti pojavljata vedno več.

Kot viri pojasnjujejo za People, uradno še nista par. "Povezuje ju bogata zgodovina, s skupnim preživljanjem časa pa skušata ugotoviti, kje točno sta v tem trenutku," pojasnjuje. "Nihče ne bi bil presenečen, če bi zvezi dala še eno priložnost, je pa za zdaj prezgodaj, da bi trdili, kako bodo stvari potekale v prihodnosti."

Novica je prišla v javnost po tem, ko se je 23-letnica udeležila hokejske tekme v Los Angelesu zgolj nekaj dni po tem, ko se je po desetih mesecih razmerja razšla z glasbenikom The Weekndom. Na tekmo je prišla oblečena v črno in z usnjeno jakno, zapustila pa jo je v Bieberjevem rdečem puloverju. Isti dan so ju številni opazili še med kolesarjenjem, že predtem pa sta si, kot smo že poročali, privoščila zajtrk v mestecu Westlake Village na obrobju losangeleškega okrožja, nato pa sta skupaj odšla k maši.

Odločilna je bila njena bolezen

Po poročanju tabloida TMZ je bil Bieber tisti, ki si je želel ponovnega stika in je Gomezovo moral kar nekaj časa prepričevati, da si je želela pogovora in srečanja z njim. Kot pojasnjujejo nekateri viri, naj bi se zaradi njene kronične avtoimunske bolezni vezivnega tkiva, ki lahko prizadene kožo, sklepe, krvne celice, pa tudi notranje organe, najpogosteje ledvice, pljuča in srce oziroma lupusa eritematozusa, začel zavedati, koliko mu pomeni.

"To, da se je zavedel, da bi lahko umrla, je naredilo vso razliko." Bieber naj bi bil trdno odločen, da jo znova osvoji. "O ogromno stvareh se morata pogovoriti in zdi se, da je njun odnos zdaj veliko boljši. Bieber je občutno boljši človek kot nekoč, zato bi bil tudi boljši partner."

Nazaj jo je poskušal dobiti še v času, ko je bila še vedno v razmerju z glasbenikom The Weekndom, čigar pravo ime je Abel Makkonen Tesfaye. "Z Abelom sta se kar nekaj mesecev trudila, da bi ohranila razmerje," je med drugim dejal neki njen tesen prijatelj in dodal: "Še posebno težko je bilo, ko je bil on na turneji, ona pa je bila zaposlena s snemanji v New Yorku."

