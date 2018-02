Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 15 glasov Ocenite to novico! Verjetno je malo takšnih politikov, kot je Britanec Michael Bates. Foto: EPA Leta 2014 se je odpravil na dobrodelni pohod od Londona do Berlina. Foto: EPA

"Sem popolnoma osramočen" - zaradi zamude na sejo ponudil odstop

"Vlada mora spoštovati najvišje standarde"

1. februar 2018 ob 10:47

London - MMC RTV SLO

Michael Bates, državni sekretar na britanskem ministrstvu za mednarodni razvoj, je za nekaj minut zamudil v lordsko zbornico, kjer je odgovarjal na vprašanja njenih članov. Ko je prišel za govornico, je dejal, da je "popolnoma osramočen, ker ni bil ob pravem času na svojem mestu", in ponudil odstop s položaja.

Britanski mediji poročajo, da se je v sredo zgodil eden najbolj "dramatičnih odstopov" v dolgi zgodovini njihove demokracije. Bates, član vladajoče konservativne stranke, ki delo sekretarja opravlja od leta 2016, bi moral ob 15.00 priti v zgornji dom britanskega parlamenta, lordsko zbornico, in odgovarjati na vprašanja poslancev. Prva je bila na vrsti baronica Ruth Lister, ki je zastavila vprašanje o neenakosti v dohodkih med spoloma. Ker Batesa še ni bilo v dvorani, je namesto njega odgovor ponudil eden izmed članov njegove stranke.

"Opravičujem se za nevljudnost in nespoštljivost"

Bates je nekaj minut pozneje stopil za govornico in šokiral s svojimi besedami: "Želim se iskreno opravičiti baronici Listerjevi za nevljudnost in nespoštljivost, ker nisem pravočasno prišel v dvorano, da bi odgovoril na njeno vprašanje o zelo pomembni stvari. V zadnjih petih letih, kar imam privilegij odgovarjati na vprašanja v imenu vlade, trdno verjamem, da moramo slediti najvišjim standardom spoštovanja in olike ter se odzivati na legitimna vprašanja zakonodajne veje oblasti. Popolnoma sem osramočen, ker sem zamudil, zato bom premierki ponudil odstop, ki začne veljati takoj. Opravičujem se."

Bates je nato z govornice vzel liste in ob glasnih vzklikih "Ne!" zapustil dvorano. Res je odšel do Downing Streeta 10, kjer domuje premierka Theresa May, ki pa je njegov odstop zavrnila. "Lord Bates je zaradi svoje pregovorne iskrenosti ponudil odstop, ker je zamudil začetek poslanskih vprašanj v lordski zbornici. A premierka je njegov odstop zavrnila, saj je presodila, da zanj ni potrebe," je dejal predstavnik Mayeve.

"Bates je zadnji, za katerega si želim, da odstopi"

Podporo mu je izrazila tudi Listerjeva, sicer laburistka, ki ga je v pismu prosila, naj si premisli. "Izmed vseh članov vlade, za katere si želim, da bi povzročila njihov odstop, je Bates zadnji. Gre za enega najbolj spoštljivih politikov, vedno skuša odgovoriti vsebinsko, v nasprotju z mnogimi, ki se izogibajo našim vprašanjem."

56-letni Bates je bil predtem državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve, a je odstopil in zaprosil za dopust, saj se je sam odpravil na 3.219 kilometrov (2.000 milj) dolg dobrodelni pohod po Južni Ameriki. Natančneje, prehodil je razdaljo med Buenos Airesom in Rio de Janeirom, da bi pred olimpijskimi igrami v Braziliji opozoril na nujno prenehanje vseh spopadov med igrami.

A. P. J.