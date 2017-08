Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Organizatorji drevi obljubljajo najlepšo poletno noč v Bohinju. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Šentjernej v znamenju Jernejevega, v Bohinju Kresna, v Bovcu pa Čomparska noč

12. avgust 2017 ob 09:34

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V šentjernejski občini se začenjajo prireditve v okviru Jernejevega, v Bohinju obljubljajo najlepšo poletno noč, ko bodo jezero osvetlile lučke in ognjemet, Bovec pa bo gostil enološko-zabavno prireditev, ki je ime dobila po čompah - krompirju.

S celodnevnim športnim dnevom se v Šentjerneju začenja praznovanje občinskega praznika. V okviru Jernejevega 2017 se bo na Šentjernejskem do 27. avgusta zvrstilo skupaj več kot 30 društvenih in drugih prireditev. Na vseh skupaj pričakujejo do 10.000 obiskovalcev. Jernejevo bo vrhunec sicer doseglo prihodnjo soboto, ko bodo med drugim pripravili kuhanje županovega golaža, slavnostno sejo domačega občinskega sveta, slavnostno povorko in promenadni koncert godb.

Jernejevo bo v tednu dni postreglo še z avtomobilskim relijem Petelinovo popotovanje, Jernejevim kolesarskim maratonom, večerom rockovske glasbe, Doberškovim pohodom po domačem vinorodnem okolišu, občinskimi kmečkimi igrami, nogometnim turnirjem, atletskim mitingom, večerom penin, pohodom Spoznavajmo Dolenjsko in konjskimi dirkami.

Ognjemet ob 23. uri

Bohinj bo nocoj gostil tradicionalno prireditev Kresna noč. Prireditev se bo Pod skalco začela ob 20. uri. Za zabavo bosta skrbeli skupini Mono in Bombshell, vrhunec pa bo ognjemet, ki bo ob 23. uri, medtem ko bodo svečke v jajčnih lupinicah po jezeru zaplavale ob 22. uri. Nastopala bo Nina Pušlar, na prireditvi bo sodelovala tudi Godba Bohinj, skupina Čupakabra pa bo poskrbela za ognjeni šov.

Kdo bo najboljši v striženju ovce?

Središče Bovca pa bo v okviru Čomparske noči postalo prostor za plesne, gledališke in glasbene nastope lokalnih skupin, ki obujajo spomine in pomembno prispevajo k ohranjanju dediščine.

Dan se bo začel z domačo ponudbo na stojnicah in ocenjevanjem sirov. Na svoj račun bodo z otroškimi ustvarjalnimi delavnicami in otroško predstavo Pepelka prišli najmlajši, ob 14. uri pa bodo na mimohodu starodobnih vozil svoje oči lahko napasli ljubitelji preteklosti. Popoldan se bo nadaljeval z razstavo in pokušino sirov, čompovo pico in friko, najboljši pa se bodo pomerili v striženju ovce za pokal bovške ovce.

Zvečer bo sledil zabavni program z ansamblom Karneval, podelili bodo tudi nagrade za najboljše sire in pripravili čompovo tombolo.

Sa. J.