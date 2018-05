Serena o črnem oprijetem dresu: Počutim se kot superjunakinja

Američanka znova vzbuja pozornost

30. maj 2018 ob 09:23

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ameriška teniška zvezdnica Serena Williams je v prvem krogu odprtega prvenstva v Franciji ob temperaturi 25 stopinj Celzija vzbujala pozornost s črnim oprijetim dresom, ki je prekrival vse dele njenega telesa.

A temperatura ni vplivala na predstavo 36-letne igralke, ki je premagala svojo nasprotnico Kristino Pliškovo s 7-6 (7-4) in 6-4 v nizih. Williamsova igra na svojem prvem odprtem prvenstvu po rojstvu otroka. In že zaradi tega je bila pred začetkom prvenstva v središču pozornosti. Polemike o statusu je sprožila poteza pariških organizatorjev, ki Američanki niso podelili statusa nosilke oziroma niso naredili izjeme pri dodeljevanju. V njen bran je stopila celo hčerka ameriškega predsednika Donalda Trumpa Ivanka, medtem ko je na strani prirediteljev Viktorija Azarenka, sicer prijateljica Williamsove.

Toda Američanka je kmalu pozornost preusmerila drugam – na svoja oblačila, s katerimi je že v preteklosti vzbujala pozornost. "Počutila sem se kot bojevnica, ko sem ga nosila. Kot kraljica iz Wakande, mogoče," je po poročanju BBC-ja Williamsova primerjala sebe z likom iz filma Črni panter. "Zelo udobno se počutim v njem," je poudarila. Nekoč prva številka svetovnega tenisa (kraljevala je vse do odhoda na materinski dopust) je še dodala: "Vedno živim v fantazijskem svetu. Vedno sem želela postati superjunakinja in to je moj način, da sem superjunakinja."

Williamsova je ob tem poudarila, da ji je dres pomagal pri premagovanju zdravstvenih težav. 36-letnica je imela težave s krvnimi strdki, ki so jo skoraj stali življenja, je razkrila februarja. "Veliko težav sem imela z njimi. Ne vem, koliko sem jih imela v zadnjih 12 mesecih. In zagotovo je dres malo pomagal pri tem. Je zabaven, a hkrati funkcionalen. V njem lahko igram brez težav."

K. K.