Serena se ne misli več opravičevati zaradi barve svoje kože

Tenisačica znova o svoji samopodobi

21. december 2016 ob 11:09

Los Angeles - MMC RTV SLO

Teniška zvezdnica Serena Williams je še enkrat poudarila, da se zaveda, kako ji je prav samozavest povzročila marsikatero nevšečnost v življenju.

V svoji karieri se je pogosto srečevala z vprašanjem, kako se znajde kot temnopolta športnica v športu, kjer prevladujejo večinoma belci. Sama ve, da je bila "drugačna", toda pri premagovanju teh razlik sta ji veliko pomagali družina in sestra Venus.

"Spomnim se nekoč ... Do mene so prišli otroci, ko sem vadila. Bila sem stara tam nekje sedem let in so me začeli klicati Blacky," je priznala v intervjuju s svojim nekdanjim partnerjem Commonom v posebni oddaji kanala ESPN The Undefeated.

Ena izmed največjih športnic vseh časov je s Commnom spregovorila o rasi, aktivizmu in samopodobi. "Bila sem temnopolta in samozavestna ... Še vedno sem temnopolta in samozavestna. Zato sem govorila, da se počutim sposobna, da postanem številka ena na svetu. Zakaj ne bi smela tega govoriti? Če ne mislim, da sem najboljša, zakaj bi sploh igrala," se je spraševala Williamsova.

Prav tako je priznala, da so jo kritike na račun njenega telesa v preteklosti prizadele. "Počutila sem se, kot da sem premočna. Potem sem postala za trenutek in pomislila, kdo pravzaprav to trdi. To telo mi je omogočilo, da sem najboljša igralka, kar sem lahko, in tega ne mislim uničiti," je priznala tenisačica.

Williamsova je končala z besedami: "Zdaj se dobro počutim v svojem telesu. Sprejela sem, kdo sem in kaj sem."

K. K.