Serena svoj nastop v Wimbledonu posvetila vsem mamam

Hčerka jo spremlja na vsakem koraku

16. julij 2018 ob 16:24

London - MMC RTV SLO

"Zadnja dva tedna sta bila izjemna," je svoj zapis na družbenih omrežjih začela letošnja poraženka v finalu Wimbledona Serena Williams. Toda čeprav je klonila pred Angelique Kerber, je dosegla novo osebno zmago.

Njene predstave na sveti travi so bile "glas vseh tistih mam, ki doma skrbijo za otroke in delajo". "Zmorete, res zmorete," je dodala v svojem zapisu.

"Tudi sama nisem nič boljša ali drugačna od vas. In vaša podpora mi pomeni veliko. Nadaljujmo to, da vsak dan opozarjamo nase in na vse, kar počnemo. Vrnila se bom. Pot do odprtega prvenstva ZDA je pred mano," je še dodala Williamsova, ki se kljub porazu v Wimbledonu ne namerava predati.

"Ostanite močne ne glede na vse. O, in to je šele začetek. Rada vas imam," je sklenila Williamsova. Ameriška teniška šampionka, ki je v Wimbledonu neuspešno lovila osmi naslov, je vmes zamudila prve korake svoje hčerke Alexis Olympia. "Jokala sem," je tvitnila teniška igralka pred dnevi. Williamsovo na vsakem koraku spremljata tako hčerka kot mož Alexis Ohanian.

K. K.