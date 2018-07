Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Teniško igralko je močno presenetila težavnost izgube kilogramov. Foto: Reuters Na letošnjem Wimbledonu si je že priigrala prvo zmago. Foto: Reuters Sorodne novice Serena zaradi poškodbe predala obračun s Šarapovo Dodaj v

Serena Williams iskreno o izgubi odvečnih kilogramov po porodu

Priznala je, da je odvečne kilograme zelo težko izgubila

4. julij 2018 ob 14:36

Wimbledon - MMC RTV SLO

Teniška igralka je septembra lani rodila prvega otroka - z možem Alexisom Ohanianom sta se razveselila hčerke Alexis Oympie, zdaj pa je razkrila, da jo je močno presenetil poporodni boj s kilogrami.

Na novinarski konferenci pred tekmo z Arantxo Rus je dejala, da je zdaj 10-mesečno hčerko nehala dojiti pri šestih mesecih. Upala je, da bo, tako kot mnoge ženske, odvečne kilograme po porodu izgubila s pomočjo tega, a kot je pojasnila, je to laž, saj je njo pri tem celo oviralo.

Sprva je imela cilj, da bo nehala dojiti januarja. "A potem je januar postal marec, marec je postal april in jaz sem še vedno dojila," je pojasnila. Zbranim je dejala, da bo popolnoma neposredno razložila, kako je bila razočarana, saj z dojenjem ni izgubila teže, ki bi jo glede na izkušnje drugih morala.

"Bila sem veganka, nisem jedla sladkorja in še vedno nisem dosegla teže, ki bi jo, če ne bi dojila. Potem sem spoznala, da je vsako telo drugačno, saj ne glede na to, koliko sem telovadila, to zame nikakor ni delovalo." Zato je pri šestih mesecih sklenila, da je resnično prišel čas, da neha dojiti. "Olympio sem vzela v roke in ji pojasnila, da to moram narediti. Malenkost sem jokala, a ne toliko, ko sem si mislila, da bom."

Ko je nehala dojiti, je v samo enem tednu izgubila 4,5 kilograma. "Bilo je noro in kilogrami so kar kopneli. Takrat sem se naučila, kako drugače je vse skupaj." Sedmi sili se je opravičila, da je za ta govor porabila toliko časa, a hkrati poudarila pomembnost iskrenosti glede dojenja. "Rada bi, da se ženske zavedajo drugačnosti. Vsaka se odzove drugače in pomembno je širiti to sporočilo."

Na Wimbledonu si je do zdaj že priigrala prvo zmago, dodala pa je, da je med odsotnostjo močno pogrešala tenis in pritisk tekmovanj.

P. B.