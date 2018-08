Serena z nasmeškom nad prepoved, da še kdaj obleče "tisti" dres

Američanka ne zameri francoskim organizatorjem

26. avgust 2018 ob 16:29

New York - MMC RTV SLO

"Ko nanese beseda na modo, ne želite, da se 'prekršek' ponavlja," je Serena Williams z nasmeškom pokomentirala prepoved prvega moža francoske teniške zveze, da še kdaj stopi na peščena igrišča Odprtega prvenstva v Franciji oblečena v oprijeti črni dres.

36-letna teniška igralka, pred katero je nastop na ameriškem odprtem prvenstvu, je prav tako po poročanju britanskega Independenta izmenjala nekaj besed z Bernardom Giudicellijem – predsednikom francoske teniške zveze – in poudarila, da imata "čudovit odnos". Williamsova je že po koncu Odprtega prvenstva v Franciji pojasnila, da njen dres ni bil zgolj modna muha. Dres, ki je prekrival njeno celotno telo, je bil oblikovan z namenom, da jo ščiti pred krvnimi strdki.

Organizatorji francoskega odprtega prvenstva se med turnirjem niso oglasili glede ustreznosti dresa. Giudicelli pa je v intervjuju za revijo Tennis Magazine poudaril, da tovrstni dresi ne bodo več sprejemljivi. "Mislim, da gremo včasih predaleč. Serenina letošnja oprava, na primer, ne bo več sprejemljiva. Moramo spoštovati igro in kraj," je bil jasen Giudicelli.

A Američanka vztraja, da je bil Giudicelli "res neverjeten": "Zelo lahko se je z njim pogovarjati. Skoraj celotna moja ekipa je sestavljena iz Francozov, tako da imamo zelo čudovit odnos. Prepričana sem, da bomo dosegli sporazum in bo vse v redu. Ne bo velika stvar. Mislim, da imajo organizatorji odprtih prvenstev pravico, da počnejo, kar hočejo. Če vedo, da so nekatere stvari prisotne zaradi zdravstvenih razlogov, se potem s tem strinjajo. Zato mislim, da je vse v redu," je poudarila Williamsova.

Z mislimi že usmerjena na nov cilj

36-letnica je tudi pred začetkom novega odprtega prvenstva na stavnicah favoritinja za zmago. Kar je sama opisala za "precej zanimivo", saj je šele pred slabim letom rodila hčerko. Vseeno pa je prejšnji mesec prišla v finale Wimbledona. "Borim se naprej. To je sporočilo, ki ga želim predati ženskam in ljudem, ki se spoprijemajo z ovirami. Morate se soočiti z njimi. Če jih preskočite ali ne. Trdo delam, če ne celo še močneje, kot sem prej. Mislim, da vse jemljem veliko resneje, kar me precej preseneča," je dodala Williamsova.

A čeprav je Williamsova v Wimbledonu izkoristila prosti čas, da je pokazala svoji hčerki Olympii osrednje igrišče pred turnirjem, tega ne bo storila v New Yorku. "Zelo dolga vožnja je do stadiona in Olympia ne prenese daljših voženj. To je eden izmed težjih izzivov, s katerimi se spoprijemamo. Ne zdrži v avtomobilu, če se vozimo več kot pet minut. Za to bomo imeli čas naslednje leto," je še obljubila Williamsova.

K. K.