Sergio Marchionne, človek, ki ga še nihče ni videl v suknjiču in s kravato

Avtomobilska ikona

24. julij 2018 ob 07:34

Torino - MMC RTV SLO

Dolgoletni generalni direktor koncerna Fiat Chrysler Automobiles Sergio Marchionne zaradi hudih zdravstvenih zapletov predčasno – sprva naj bi se umaknil prihodnje leto – odhaja z vodilnega mesta enega največjih avtomobilskih podjetij na svetu.

Na njegovem mestu ga bo nasledil 54-letni dosedanji direktor hišne znamke Jeep Mike Manley, ki je pri njej zaposlen že od leta 2000, njeno vodstvo pa je prevzel leta 2009. Zdaj je postal generalni direktor celotnega koncerna.

K Fiatu brez avtomobilskih izkušenj

Marchionne je v Fiat prišel leta 2004, v času, ko se je italijanska avtomobilska skupina izkopavala iz hude krize. Čeprav ni imel nikakršnih izkušenj v avtomobilizmu, saj je predtem opravljal vodstvene funkcije v različnih finančnih, industrijskih in nadzornih ustanovah, po izobrazbi pa je pravnik, je Fiatovo avtomobilsko dejavnost razmeroma hitro spravil iz težav in na pota dobička.

To je dosegel predvsem z zmanjševanjem in prestrukturiranjem vodstva ter s pospešenim uvajanjem novih modelov, med katerimi je bil tudi izjemno uspešni fiat 500, s katerim so uspešno obudili videz njegovega daljnega predhodnika. Leta 2009 je Fiat pod njegovim nadzorom prevzel tudi bankrotirano Chryslerjevo skupino in jo v naslednjih dveh letih spet spremenil v dobičkonosno podjetje. 1. avgusta 2014 sta se Fiat in Chrysler pod Marchionnejevim vodstvom združila v skupno podjetje Fiat Chrysler Automobiles, ki je 1. julija letos objavilo strateški načrt za delo v obdobju 2018–2022, ko naj bi sicer ukinili nekatere manj donosne modele in se posvetili razkošnejšim, med katerimi bo tudi precej novosti, povezanih z električnim pogonom. Iz vodstva podjetja naj bi se po prvotnih načrtih umaknil junija 2019, a usoda je očitno hotela, da se je to zgodilo veliko prej.

Istran po materi

Marchionne je na neki način povezan tudi z našimi kraji oziroma s sosednjo Istro. Njegova mati se je namreč rodila v današnji Krnici v okolici Labina, kjer je njegov oče, sicer po rodu iz Abrucev v Italiji, služil kot karabinjer in jo tako spoznal. Med drugi svetovno vojno so njegovega starega očeta ubili partizani, njegovega strica pa nemški okupatorji, njegovi starši pa so se leta 1945 preselili v Chieti v Abrucih, kjer se je Sergio Marchionne junija 1952 tudi rodil. Ko je bil star trinajst let, se je s starši preselil v Toronto v Kanado, kjer je poleg italijanskega dobil tudi kanadsko državljanstvo in se tam tudi šolal.

Razvpiti puloverji

Marchionne je znan tudi po tem, da ga nihče še ni videl v suknjiču in s kravato okrog vratu, ampak se je tudi na najuglednejših prireditvah pojavljal z odpeto srajco in v pletenih puloverjih, malo pa je dal tudi na ureditev pričeske. To naj ne bi bila le njegova osebna izbira sloga, s takšnim načinom oblačenja je želel razbiti strogi formalizem, za katerim je ob njegovem prihodu kot italijansko podjetje bolehal Fiat. Iz istega razloga ni nikoli zasedel velikanske pisarne v zgornjem nadstropju Fiatove poslovne stavbe, ampak se je zadovoljil z majhno pisarno v bližini inženirskega oddelka. Marchionne je znan tudi kot verižni kadilec in kot človek, ki pogosto brez dlake na jeziku pove to, kar misli.

Matej Rebolj