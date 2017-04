Šest kipcev za RTV Slovenija, viktor za življenjsko delo Ladu Ambrožiču

Prireditev je povezoval Vid Valič

22. april 2017 ob 10:42,

zadnji poseg: 22. april 2017 ob 22:16

Ljubljana, Portorož - MMC RTV SLO

Ustvarjalci RTV Slovenija so prejeli šest viktorjev za dosežke v lanskem letu, ki so jih podelili v Portorožu. Najprestižnejša nagrada - viktor za življenjsko delo - je šla v roke Ladu Ambrožiču.

Novinar z ugledno kilometrino, spoštovanja vrednimi dosežki in nekdanji varuh pravic gledalcev in poslušalcev je nagrado prejel iz rok direktorice Televizije Slovenija Ljerke Bizilj.

Ta ga je v uvodu predstavila kot "človeka, ki vedno pove, kaj misli, čeprav mu to škodi"."Ljerka, tebi hvala lepa, draga kolegica, sobojevnica. Veliko črnega novinarskega kruha sva prejela skupaj. Hvala lepa," je dejal v zahvalnem govoru Ambrožič in dodal: "Zelo sem počaščen za tega viktorja, glede na to, kdo vse ga je pred mano prejel. Sloviti estradniki od Avsenika do Milene Zupančič. Omenil bi svoje tri televizijske kolege, ki so dobili viktorja - izjemne profesionalce, moje vzornike, tri mušketirje: Jurija Gustinčiča, Jožeta Hudečka in seveda Mita Trefalta. Na kratko: lepo je biti z njimi v vrsti in z vsemi, ki so viktorja za življenjsko delo dobili."



Ambrožič je v svojem govoru še poudaril: "Glede uvodnih komplimentov, ki sem jih dobil, kolikor sem jih slišal ... Mislim, da bi jih morali malo zreducirati, relativizirati, pa jih ne bom, ker to delajo moji prijatelji že 25 let v raznih medijih."

Prvi kipec večera je sicer pripadel Manici Janežič Ambrožič v kategoriji voditelj informativne oddaje. A voditeljice in novinarke ni bilo v Portorožu, saj je v Parizu, kjer za Televizijo Slovenija podrobno spremlja razplet predsedniških volitev v Franciji. Poleg nje sta bila nominirana še Jelena Aščić in Edi Pucer.

V kategoriji najboljše informativne TV-oddaje je imela TV Slovenija dva aduta: oddaji Odmevi in Dnevnik, ki sta se za zlati kipec borila z oddajo 24 ur. Viktorja pa so odnesli ustvarjalci oddaje Odmevi.

Za obetavno medijsko osebnost so se "spopadli" Mario Ćulibrk, Ajda Smrekar in Nik Škrlec. In prav voditelj oddaje Male sive celice na TV Slovenija je na koncu domov odnesel nagrado. Njegova oddaja je bila nominirana skupaj s Firbcologi in oddajo Infodrom tudi v kategoriji za otroško ali mladinsko TV-oddajo. Nagrada je šla v roke ekipe oddaje Infodrom. Ti so jo posvetili pokojnemu ustvarjalcu oddaj na RTV Slovenija Robertu Bogataju, ki je bil voditeljem in novinarjem oddaje v mladosti velik vzor, je poudarila prejemnica nagrade Tina Antončič.

Novo priznanje za Charlatan Magnifique

Viktor za najboljši dokumentarni film – tudi ta kategorija je bila v celoti "RTV-jeva" - izmed trojice Charlatan Magnifique, Lahko noč, ljubezen moja in Leteti - je šel v roke ustvarjalke dokumentarnega filma o Magnificu Maji Pavlin. "Tudi na nacionalki 'rata' kakšna 'fajn' reč mimo formalnosti in 'kvadratkov'. Z dobro voljo. Če se znamo s sodelavci spoštovati in veseliti skupnega uspeha," je poudarila Pavlinova in se še posebej zahvalila Magnificu.

Za igrano TV-oddajo ali TV-film so bili nominirani Ena žlahtna štorija (Planet TV), Pod gladino in Štiri stvari, ki sem jih hotel početi s tabo (obe RTV SLO). In nagrada je šla v roke ustvarjalcem serije Ena žlahtna štorija.

Za naslov najboljše zabavne TV-oddaje po izboru akademije so se potegovali Na Žaru, Znan obraz ima svoj glas (oba POP TV) in Ta teden z Juretom Godlerjem (Planet TV). Nagrada pa je šla v roke Juretu Godlerju. Lado Bizovičar pa je vzel viktorja v konkurenci voditelja zabavne oddaje, kjer se je "spopadel" z Bojanom Emeršičem in Bernardo Žarn (oba za oddaji na Televiziji Slovenija - Vse je mogoče in Vikend paket).

Kdo je prepričal občinstvo?

Kipce so tako kot vsakič do zdaj delili v sklopu viktorjev popularnosti in strokovnih viktorjev, ki jih izglasujejo člani Akademije viktor. Najprej so podelili viktorja popularnosti za radijsko osebnost, kjer so se pomerili Denis Avdić, Blaž Švab in Dejan Vedlin, nagrada je šla v roke Avdića, ki ga ni bilo na podelitvi (v njegovem imenu je nagrado prejel Miha Deželak). Za radijsko postajo so se "pomerili" Radio 1, Radio Aktual in Val 202. Nagrada je šla v roke ustvarjalcev Radia 1.

Modrijani so prejeli viktorja za najboljšo glasbeno osebnost/skupino in na prestolu nadomestili Tanjo Žagar, ki je tokrat ni bilo med nominiranci. So pa bili zato BQL in Siddharta. Za najpriljubljenejšo TV-osebnost so bili nominirani dolgoletni obraz Televizije Slovenija Slavko Bobovnik, Jani Muhič in Peter Poles (oba POP TV). Kipec je šel v roke Polesa.

Prvega izmed najprestižnejših viktorjev - viktorja za posebne dosežke - je prejela oddaja Štartaj Slovenija, ki je - kot so povedali v obrazložitvi - spremenila pogled na podjetništvo.

STROKOVNI VIKTORJI VIKTORJI POPULARNOSTI Kategorija Zmagovalec Kategorija Zmagovalec ZABAVNA TV-ODDAJA:

- Na žaru - Ta teden z Juretom Godlerjem - Znan obraz ima svoj glas Ta teden z Juretom Godlerjem GLASBENA OSEBNOST OZ. SKUPINA: - BQL - Modrijani - Siddharta Modrijani VODITELJ ZABAVNE TV-ODDAJE: - Lado Bizovičar - Bojan Emeršič - Bernarda Žarn Lado Bizovičar TELEVIZIJSKA OSEBNOST: - Slavko Bobovnik - Jani Muhič - Peter Poles Peter Poles INFORMATIVNA TV-ODDAJA: - Odmevi - 24 ur - Dnevnik Odmevi RADIJSKA OSEBNOST: - Denis Avdić - Blaž Švab - Dejan Vedlin Denis Avdić VODITELJ INFORMATIVNE TV-ODDAJE: - Manica Janežič Ambrožič - Jelena Aščić - Edi Pucer Manica Janežič Ambrožič RADIJSKA POSTAJA: - Radio 1 - Radio aktual - Val 202 Radio 1 IGRANA TV ODDAJA ALI TV-FILM: - Ena žlahtna štorija - Pod gladino - Štiri stvari, ki sem jih hotel početi s tabo Ena žlahtna štorija POSEBNI DOSEŽKI: - Štartaj Slovenija DOKUMENTARNI FILM: - Charlatan Magnifique - Lahko noč, ljubezen moja - Leteti Charlatan Magnifique ŽIVLJENJSKO DELO: Lado Ambrožič OBETAVNA MEDIJSKA OSEBNOST: - Mario Ćulibrk - Ajda Smrekar - Nik Škrlec Nik Škrlec OTROŠKA ALI MLADINSKA TV-ODDAJA: - Firbcologi - Infodrom - Male sive celice Infodrom

K. S., K. K.