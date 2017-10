Šest roparjev sredi Londona uspelo pobegniti z enim mopedom

V povezavi z ropom niso aretirali še nikogar

10. oktober 2017 ob 18:49

London - MMC RTV SLO, STA

V britanskih medijih odmeva drzni rop draguljarne v središču Londona, oziroma beg po njem. Šest nepridipravov je s prizorišča namreč zbežalo na enem samem mopedu.

Zamaskirani roparji, oboroženi z mačeto in kladivom, so na ulico Regent v ponedeljek pozno popoldne prispeli s tremi motorji, so v zlatarni razbili vitrine in iz njih ukradli dragocen nakit.

Ko so se z nakradenim plenom podali na beg, so enega od mopedov pustili na prizorišču. Drugi moped, na katerem je bilo več roparjev, pa se je zapletel v nesrečo na bližnji ulici Oxford.

Nepridiprave s tega mopeda je nazadnje pobral tretji motocikel, s katerim je nato zbežalo vseh šest roparjev. Policija je sporočila, da za zdaj v povezavi z ropom niso še nikogar aretirali.

T. H.