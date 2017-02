Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Jessica Biel je od celotne zasedbe Sedmih nebes ustvarila najvidnejšo kariero. Poročena je s popzvezdnikom Justinom Timberlakeom, s katerim imata sina Silasa. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Sestre iz Sedmih nebes "resnično kot sestre"

Se spominjate Mary, Lucy in Ruthie?

10. februar 2017 ob 09:41

Los Angeles - MMC RTV SLO

Že deset let je minilo, odkar so se Sedma nebesa poslovila od malih zaslonov, a dekleta iz televizijske družine Camden so še vedno povezana.

36-letna Beverley Mitchell, ki je v omenjeni seriji igrala srednjo sestro Lucy, je na Instagramu objavila fotografijo, na kateri se druži z nekdanjima soigralkama, zdaj že odraslo (ima 28 let) Mackenzie Rosman, ki smo jo poznali kot prikupno Ruthie, in Jessico Biel, televizijsko najstarejšo (v resnici pa je pri še ne 35 dobro leto mlajša od Beverley) sestro Mary, ki je od celotne zasedbe ustvarila najvidnejšo kariero.

"Blagoslovljena sem, da imam ti dve čudoviti ženski, ki sta mi resnično kot sestri! Postavljata me pred izzive, me navdihujeta in me delata boljšo osebo!" je Beverley zapisala na svojem blogu in dodala, da se sicer ne uspejo videti tako pogosto, kot bi želele, a je, ko se vendarle uspejo zbrati, vedno tako, kot ne bi bile nikoli narazen.

Najverjetneje pa na srečanja nekdanje zasedbe Sedmih nebes - serija je ime dobila po številu članov televizijske družine, v kateri je bilo pet otrok, omenjena dekleta so imela dva brata (Barry Watson in David Gallagher), v tretji sezoni pa sta se zakoncema Camden rodila še dvojčka - ne vabijo več svojega "očeta" Stephena Collinsa: glava družine, protestantski duhovnik Eric Camden iz nadaljevanke se je v resničnem življenju pred nekaj leti znašel pod plazom obtožb o spolni zlorabi več mladoletnic, ki jih je tudi priznal. Njegovo že kar svetniško ženo Annie je igrala Catherine Hicks.

Za malce nostalgije prilagamo uvodno špico Sedmih nebes.

#Wcw #sisters #family #love gushing on my blog! Link in profile @jessicabiel #mackenzierosman A photo posted by Beverley Mitchell (@beverleymitchell) on Feb 8, 2017 at 7:26pm PST

A. K.