Sevnica ob Trumpovi prisegi odpira vrata in razkazuje svoj diskretni šarm

Tridnevno dogajanje

20. januar 2017 ob 15:07

Sevnica - MMC RTV SLO/STA

V Sevnici so ob današnji prisegi Donalda Trumpa za novega ameriškega predsednika oz. v počastitev njegove žene in sevniške rojakinje Melanie Trump pripravlili dneve odprtih vrat.

To posavsko mesto želijo z njimi čim bolj predstaviti domači in tuji javnosti, največ tridnevnega dogajanja pa se bo odvijalo na sevniškem gradu.

Sevniški župan Srečko Ocvirk je pojasnil, da so dneve odprtih vrat pripravili, ker v rojstnem kraju nove ameriške prve dame pričakujejo povečan obisk različnih gostov in še večje medijsko ter zanimanje potovalnih agencij.



Dneve odprtih vrat so danes dopoldne začeli s krajevnim turističnim vodenjem, ki so ga poimenovali Sevnica, zakladnica doživetij in sevniškem gradu Sevnica nato nadaljevali predstavitvev turistične ponudbe in tamkajšnjih blagovnih znamk.

V soboto ob krajevnem turističnem vodstvu pripravljajo tudi vodstvo po gradu in zvečer odprtje tamkajšnjega gostinskega lokala Graščakova hči, v nedeljo pa ob turističnih vodstvih v vinogradu pod sevniškim gradom še tradicionalno 8. Grajsko rez.

Ocvirk je še dodal, da je udeležba na vseh prireditvah brezplačna, pokazati pa želijo veliko zanimivega in Sevnico predstaviti v obdobju, ko je zaradi imenovanja nove ameriške prve dame izpostavljena v vseh svetovnih medijih.

Zanimanje svetovnih medijev

Sevnica je bila do zdaj znana predvsem po uglednih podjetjih, kot so Lisca, Kopitarna in Tanin, po vrhunskih salamah, pa čebelarstvu ter vinarstvu, je zadnje mesece in predvsem po izvolitvi Trumpa za novega ameriškega predsednika v ospredju zanimanja medijev zaradi njegove žene, nekdanje Sevničanke Melanie.

Sevnico, katere območje je bilo poseljeno že v prazgodovini, viri z nemškim imenom Liehtenwalde prvič omenjajo leta 1275, trške pravice je dobila leta 1322. Kraj s približno 5000 prebivalci je leta 1952 postal mesto in občinsko središče.

T. H.