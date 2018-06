Shakira: "Mislila sem, da nikoli več ne bom pela"

Težave z glasilkami

10. junij 2018 ob 12:04

London - MMC RTV SLO

Kolumbijska pevka Shakira se je odpravila na turnejo, ki jo je morala zaradi težav z glasilkami zamakniti kar za sedem mesecev.

Čeprav je zaradi zdravstvenih težav, ki so se vlekle več mesecev, že skoraj obupala, je v Hamburgu pred dnevi le začela težko pričakovano turnejo.

Turneja El Dorado bo za pevko prva po sedmih letih, na njej pa bo predstavila uspešnice, ki jih je ustvarila v svoji 20-letni karieri.

Kolumbija molila za njeno zdravje

Pevka je bila z glasbenih odrov odsotna kar nekaj let, saj se je posvečala družini, ki si jo je ustvarila z nogometašem Gerardom Piquejem. Ko pa se je končno hotela vrniti na odre, ji je zagodlo zdravje: "Zadnje leto je bilo zame eno najtežjih v mojem življenju, to, da sem znova na odru, je zame izredno čustveno, saj sem mislila, da nikoli več ne bom pela."

"Vsak večer sem molila, da bi ozdravela. Ko sem preživljala to težko obdobje, sem znova našla vero," je za BBC povedala pevka. A Shakira ni edina, ki je molila, v Kolumbiji, kjer je pevka nadvse priljubljena, so za njeno ozdravitev prirejali tudi maše.

Ena najbolj angažiranih zvezdnic

Čeprav se pevka zadnjih nekaj let ni preveč posvečala glasbi, pa ni opustila svoje druge strasti – dobrodelnosti. Shakira namreč velja za eno najdejavnejših zvezdnic na področju človekoljubnosti in prav zaradi njene angažiranosti jo je revija Fortune lani uvrstila na seznam 50 najvplivnejših ljudi na svetu.

Pevka se je osredotočila predvsem na področje izobraževanja v rodni Kolumbiji. "Prihajam iz države, kjer so neenakosti res ogromne. Izobrazbo vidim kot orodje, s katerim lahko spreminjamo usodo ljudi. Verjamem, da krog revščine lahko pretrga zgolj izobrazba. To sem videla na lastne oči, če v vasi postavimo šolo, se spremeni celotna skupnost," je pojasnila Shakira.

V preteklosti se je srečala z več politiki, med drugim tudi z Barackom Obamo in kolumbijskim predsednikom Juanon Manuelom Santosom. "Nekateri politiki bi zaradi lastne promocije le radi izkoristili priložnost za fotografiranje z mano, vendar so presenečeni, ko pridemo do njih s kupom predlogov in konkretnimi zahtevami," je svoje izkušnje z nekaterimi vplivneži opisala Shakira.

Kljub svoji dobrodelnosti pa pevka ni najbolj navdušena nad plačevanjem davkov, poleg tega, da so ugotovili, da ima rada davčne oaze, so na začetku tega leta španske oblasti sporočile, da naj bi utajila za več kot deset milijonov davkov.

Sa. J.