Sharon Osbourne: Ozzy me je varal s šestimi ženskami

Pred kratkim sta praznovala 35. obletnico zakona

5. september 2017 ob 19:11

New York - MMC RTV SLO

Čeprav sta zgladila razlike, Sharon Osbourne ne varčuje z besedami o Ozzyjevem skakanju čez plot, ki je zatreslo njuno zakonsko idilo.

Sovoditeljica pogovorne oddaje Talk in glasbenik sta pred letom dni naletela na največjo oviro v njunem zakonu do zdaj. Sharon je bilo preprosto dovolj Ozzyjeve nezvestobe, zato se je odselila od njega. Sharon je v preteklosti Ozzyju večkrat pogledala skozi prste, ko je šlo za težave z mamili in alkoholom, pa tudi ob številnih skokih čez plot, zdaj pa je njene potrpežljivosti konec, saj je razlog za razhod popolnoma drugačen – Ozzy jo je namreč varal z zvezdniško frizerko.

V nedavnem intervjuju za britanski Telegraph je Sharon razkrila, da je ni varal zgolj z eno žensko, ampak jih je bilo šest. "Neka ruska najstnica, potem maserka iz Anglije, najina maserka v ZDA in potem najina kuharica," je povedala v intervjuju. "Imel je ženske v različnih državah. Pod črto: če ste ženska, ki masira ali hrani Ozzyja, naj vam Bog pomaga," je bila slikovita televizijska voditeljica.

Ozzyjevo nezvestobo je razkrinkala nekega dne, ko je "sedela na kavču in gledala televizijo". "Ozzy je bil na enem kavču in jaz na drugem. Kar naenkrat mi je poslal elektronsko pošto. Vprašala sem ga, zakaj mi jo je poslal. Odgovoril me je, da mi je ni poslal. Zagrabila sem njegov telefon in rekla: 'Poglej!' In seveda je šlo za sporočilo, ki je bilo namenjeno eni izmed njegovih preklemanskih žensk."

Sharon je ugotovila, da je Ozzy s skoki čez plot želel zapolniti neke vrste praznino. Potem ko je Sharon prekipelo, se je Ozzy začasno izselil iz njunega doma in prestal zdravljenje za odvisnike od seksa. Na koncu jima je uspelo zgladiti nasprotja. Julija sta praznovala 35. obletnico zakona in ob tej priložnosti je Sharon na Instagramu zapisala: "Hvala, Ozzy, za 35 norih in čudovitih let. Nazdravljam na naslednje poglavje v najinem življenju. Danes te ljubim bolj kot včeraj. In zapomni si za vedno: Moje srce nosiš v svojem. To se stara, zato potrebuje zaščito."

K. K.