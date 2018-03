Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Sharon Stone je pri 60 videti naravnost čudovito. Foto: EPA Na Oskarjih jo je spremljal sin Roan Joseph. Foto: EPA Dodaj v

Sharon Stone zaljubljena v 19 let mlajšega Angela, a zaročena še ni

Igralka je pred kratkim dopolnila 60 let

15. marec 2018 ob 20:28

Los Angeles - MMC RTV SLO

Sharon Stone je v novo leto svojega življenja vstopila z novim srčnim izbrancem, ki pa ji kljub govoricam še ni nadel zaročnega prstana.

Hollywoodsko igralko so le dan po tem, ko je vkorakala v sedmo desetletje življenja, okroglih 60 let je dopolnila 10. marca, ujeli v Miamiju s temnolasim moškim, s katerim se je po plaži sprehajala z roko v roki, izmenjala pa sta si tudi poljube.

Tisti z najbolj izostrenim očesom pa so na roki opazili tudi velikanski diamantni prstan in takoj so zaokrožile govorice, da sta zaročena. Predstavnica hollywoodske igralke je za E! News to zanikala.

Paparaci so par, ki naj bi se spoznal decembra lani v St. Moritzu, ujeli v objektiv v Miamiju, prvič pa so par skupaj opazili januarja na zabavi v čast prihajajoči HBO-jevi seriji Mosaic, v kateri nastopa plavolasa igralka, režiral pa jo je Steven Soderbergh.

In kdo je Sharonin novi izbranec? Mediji so hitro izbrskali, da gre za 41-letnega italijanskega nepremičninskega mogotca z imenom Angelo Boffa, ki živi v Zürichu, veliko časa pa preživlja na Ibizi.

Sharon novega razmerja še ni komentirala.



Dva zakona, trije posvojenci

Do zdaj je Stonova dvakrat skočila v zakonski jarem. S televizijskim producentom Michaelom Greeburgom se je poročila leta 1984, razšla sta se tri leta pozneje, uradno pa sta se ločila leta 1990. Z drugim možem - novinarjem in urednikom Philom Bronsteinom - se je poročila na valentinovo leta 1998, ločila sta se po petih letih.

Blizu poroke pa je bila s producentom William J. MacDonaldom in režiserjem Bobom Wagnerjem, ki naj bi mu zaročni prstan vrnila po pošti.

Igralka ima tri posvojence - 17-letnega Roana Josepha, 12-letnega Lairda Vonneja in 11-letnega Quinna Kellyja.

