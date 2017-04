Shia LaBeouf z novim filmom prodal zgolj tri vstopnice

Nova nesreča za LaBeoufa

5. april 2017 ob 21:46

London - MMC RTV SLO

Hollywoodskega igralca, ki se rad označuje za umetnika, Shio LeBeoufa je doletela še ena nespodbudna novica. Za ogled zadnjega filma, ki ga je posnel, so vstopnice kupili zgolj trije obiskovalci.

Ustvarjalna ekipa filma Man Down te dni nima razloga za slavje. Film, v katerem se je LaBeouf vživel v lik ameriškega vojaka, ki se je vrnil z bojnega območja v Afganistanu in se bori s posttravmatskim sindromom, je končal na naslovnicah medijev v Veliki Britaniji. V torek so namreč poročali, da je zgolj en gledalec kupil vstopnico za ogled filma.

Kot olajševalno okoliščino si lahko ustvarjalci filma štejejo, da njihov izdelek predvajajo zgolj v enem kinu v mestu Burnley. A s tako nizkim zanimanjem za film, v katerem zaigrajo tudi Gary Oldman, Jai Courtney in Kate Mara, rušijo neslavne rekorde.

Upraviteljica kinematografa je za Hollywood Reporter poudarila, da se je število prodanih vstopnic od torka potrojilo. "Mislim, da smo prodali tri vstopnice," je dejala upraviteljica in dodala, da "niso pričakovali česa takšnega". Za eno vstopnico je bilo treba odšteti 8,1 evra. Film pa bodo nehali predvajati že jutri.

K. K.