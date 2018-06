Si predstavljate? Britanca pričakujeta že 21. otroka.

Družina se bo novembra povečala še za enega člana. Za Susan bo to že 21. nosečnost. Foto: Pixabay

Družina se bo še za enega člana povečala novembra

4. junij 2018 ob 21:55

London - MMC RTV SLO, STA

Susan in Noel Radford iz angleškega mesta Morecambe, ki imata že zdaj najštevilnejšo družino na Otoku, pričakujeta 21. otroka.

Susan in Noel sta prvega otroka, sina Christoperja, dobila leta 1989, lani septembra, ko sta dobila sina Archija, ki je bil njun 20. otrok, sta sporočila, da bo to njun zadnji potomec. A očitno sta si premislila, saj je Susan znova noseča. Družina se bo za enega člana povečala novembra, dobila naj bi deklico.

Zakonca Radford se poznata še iz osnovnošolskih let. Susan je prvič zanosila, ko ji je bilo komaj 14 let. Njun najstarejši sin tako šteje 29 let, najmlajši Archie pa komaj osem mesecev. Od 20 Radfordovih otrok, jih je živih 19, saj je Susan pri porodu leta 2014 izgubila sina.

43-letna Susan in 47-letni Noel sta že nekaj let tudi stara starša. Njuna drugorojena hčerka, 23-letna Sophie, gre očitno po stopinjah staršev, saj ima že tri otroke.

Mislila sta, da ne bosta imela več kot devet otrok

Noel, ki uspešno vodi domačo pekarno, je med deveto nosečnostjo svoje žene, leta 2003, opravil vazektomijo, a se je nato odločil za rekonstrukcijo, s katero je postal znova ploden, ker sta si s Susan zaželela nov naraščaj.