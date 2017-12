Sia 13 ur preživela v avtomobilu, da je lahko prišla na naslednji koncert

Zgodba s srečnim koncem

4. december 2017 ob 14:18

Sydney - MMC RTV SLO

Za avstralsko pevko Sio ni izgovorov. Potem ko so zaradi slabega vremena odpovedali let iz Sydneyja v Melbourne, kjer je imela pevka načrtovan naslednji koncert, se je vsedla v avtomobil in se tja odpeljala.

O svoji 13-urni poti je obveščala oboževalce preko družbenega omrežja Twitter. "Mogoče bom zamudila pet minut. Nisem ujel letala zaradi slabega vremena, zato sem se vozila trinajst ur. Vmes mi je počila guma, zaradi katere sem dobila grozno drisko. Zdržite z mano, ljudje. Rada vas imam," je tvitnila pevka, ki je znana po tem, da v javnosti ne kaže svojega obraza, saj želi, da je v ospredju njena glasba in ne njena pojava.

Na koncu ji je le uspelo, da je prišla na stadion Allianz. "Štiri minute sem stran od prizorišča. Oblečena. Pripravljena, da stopim na oder. Zržite z mano. Res se vam močno opravičujem," je še tvitnila preden je stopila pred množico, ki je z aplavzom pospremila njeno poptovanje od Sydneyja do Melbourna.

Pevka pa je v znak zahvale za svoje oboževalce izvedla tudi uspešnici, kot sta Chandelier in Diamonds, kjer se ji ne na odru pridružila redna gostja na njeni turneji - plesalka iz njenih videospotov Maddie Ziegler.

K. K.