Siddharta in Dubioza Kolektiv na najdaljšem festivalu v Pomurju

Kmečka olimpijada prinaša prikaz nekdanjih kmečkih opravil

28. julij 2018 ob 06:52

Velika Polana - MMC RTV SLO, STA

Poletni festivali so v polnem razmahu po vsej Sloveniji – pestro obdobje se začenja tudi v Veliki Polani, kjer bo Pomurski poletni festival že 23. leto zapored združil ljubitelje najrazličnejših glasbenih žanrov, športa in kulinarike.

Med nastopajočimi so Dubioza Kolektiv , Siddharta , Željko Bebek , Vlado Kreslin , Riblja Čorba , Danijela .

"Pomurski poletni festival bo potekal od sobote do sobote, celotna programska zasnova pa je tako barvita, da bo gotovo navdih vsem, ki si želijo na kreativen, družaben in sproščen način preživeti delček poletja," sporočajo organizatorji, člani društva Štrk Slovenija, ki so navedli, da gre za najdaljši festival v Pomurju (začel se bo danes, končal pa prihodnjo soboto).

Od starodobnikov do bujte repe

Prav tako bodo gostili srečanje starodobnikov, tekmovanje v kuhanju tradicionalne prekmurske jedi bujte repe in tekmovanje na jekleni vrvi Štrk Si, ki ozavešča o pomenu bele štorklje v teh krajih.

Šaljiva Kmečka olimpijada prinaša prikaz nekdanjih kmečkih opravil in običajev. Priključuje se ji festival Panvinakul, namenjen promociji lokalnih ponudnikov in prodaji njihovih izdelkov. Poudarek je na vinu, kulinariki in izdelkih domače obrti.

Društvo Štrk Slovenija, ki ima sedež na domačiji pisatelja Miška Kranjca, je osrednje gonilo razvoja turizma v občini Velika Polana. Ti kraji se ponašajo z največjim številom gnezdišč bele štorklje v Sloveniji, zato je fundacija Euronatur leta 1999 podelila Mali in Veliki Polani naziv evropska vas štorkelj.

Anin sejem vabi v Višnjo Goro

S predstavitvijo kitajskega prevoda Jurčičeve Kozlovske sodbe v Višnji Gori pa se v višnjanski mestni hiši drevi začenja 21. Anin sejem. Njegovi prireditelji iz domačega turističnega društva, ki vključno z nedeljo pričakujejo približno 2.000 obiskovalcev, v okviru kulturnega, spremljevalnega in zabavnega sporeda pripravljajo še številne nastope.