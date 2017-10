Siddharta se decembra s posebnimi gosti vrača na Izštekanih 10

Z izbranimi gosti do zdaj še niso sodelovali

12. oktober 2017 ob 17:54

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na tokratnem decembrskem dogodku Izštekanih 10 v Kinu Šiška bo nastopila Siddharta, ki bo z desetimi gosti, s katerimi do zdaj še ni sodelovala, izvedla deset skladb iz repertoarja zadnjega desetletja.

Siddharta se bo deset let po odmevnem drugem nastopu v oddaji Izštekani, ki je izšel tudi na plošči Izštekani (2007), znova izštekala, za obeležitev jubileja pa so v svoje vrste povabili še goste.

Pri izbiri gostov za koncert, ki bo 6. decembra 2017 v ljubljanskem Kinu Šiška, so imeli popolnoma preprosto vodilo. "Ne bomo se ponavljali, povabili bomo goste, s katerimi še nismo sodelovali. Seveda nam mora biti njihovo delo blizu in zanimivo. Zastopane naj bodo različne generacije in različne zvrsti. Prevladujejo naj mlajši izvajalci. Predvsem pa mora biti vse skupaj precejšnja neznanka. Gostje morajo doprinesti veliko svojega, bolj kot je njihov glasbeni izraz oddaljen od našega, bolje bo, njihova izvedba naj bo presenečenje za vse. Tudi mi smo na trnih, kako bo vse skupaj zvenelo."

Tako so se na seznam izbranih uvrstili blues-rocker Hamo, beatboxer Murat, Neca Falk, pevec zasedbe Elvis Jackson Buda, Bojan Cvetrežnik, pevec skupine Noctiferia Gianni Poposki, štajerski posebneži Patetico, prvaki novodobnega trapa Matter, mlade rockovske zasedbe pa bodo zastopali Koala Voice, MRFY in Jardier.



Nekateri gostje bodo skladbe izvajali sami, drugi skupaj s člani Siddharte, vsak pa bo, kot obljublja organizator, dal svoj prepoznavni pečat. Deset pesmi bo tako ali drugače izštekano izvedla tudi Siddharta sama, velika večina repertoarja bo iz obdobja zadnjih desetih let.

P. B.