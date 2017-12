Silvestrovo skozi želodec: kretski prigrizki za najdaljšo noč v letu

Pa dober tek in srečno!

30. december 2017

zadnji poseg: 30. december 2017 ob 18:52

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

V posebni silvestrski kuharski oddaji je Mojca Mavec raziskovala svet grške kulinarike in postregla kretske prigrizke za najdaljšo noč v letu.

Skupaj s Savino Atai, skrbnico za sijaj in zdravje žensk, in njenim grškim zaročencem Giorgosom Parasirisom so pripravili preproste in okusne prigrizke, ki jih boste svojim gostom z največjim veseljem postregli na prehodu iz starega v novo leto.

SOLATA OBILJA

Za 4 osebe potrebujemo:

- četrtino glave belega zelja,

- četrtino glave rdečega zelja,

- paprike različnih barv (rumena, rdeča, zelena); vsako barvo po eno skodelico,

- večjo skodelico naribanih korenčkov,

- zeleno kislo jabolko,

- granatno jabolko,

- pomarančo,

- skodelico kuhanega ali pečenega kostanja,

- skodelico rozin,

- skodelico suhih fig,

- skodelico indijskih oreščkov,

- skodelico peteršilja.

Preliv:

- sok ene pomaranče,

- med,

- balzamični kis,

- oljčno olje,

- jabolčni kis,

- sol in poper.

Postopek priprave:

Sestavine za omako dobro premešajte. Sestavin ni treba predhodno toplotno obdelati ali namakati v vodi. Zelje narežite na čim tanjše trakove. Solato sestavljajte tako, da se bodo videle različne barve. Na primer: najprej rdeče zelje, potem belo zelje, sledi mu malce korenja, paprike različnih barv, oreščki …

Nato solato polijte s prelivom. Na vrh položite pomarančo, razrezano na kolobarje, in potresite z listi peteršilja. Solato pustite stati vsaj 30 minut, lahko tudi dlje.

PANDORINA SOLATA

Za 4 osebe potrebujemo:

- eno glavo zelene solate (naj bo čim bolj hrustljava),

- tri pesti rukole,

- mlado čebulo,

- šopek svežega koprca (če ni svežega, je lahko posušen),

- mehko hruško,

- zeleno jabolko (Granny Smith),

- zrel avokado,

- gorgonzolo,

- 50 g pinjol,

- 50 g orehov.

Preliv:

- 1 skodelica oljčnega olja,

- 1/2 skodelica balzamičnega ali jabolčnega kisa,

- sol, poper,

- 2 veliki žlici gorčice,

- 1 velika žlica medu.

Postopek priprave:

Preliv pripravite in zmešajte posebej, potem ga polijte po solati. Pred tem pa res dobro premešajte vse sestavine. Ključ je v tem, da se vsi okusi prepojijo. Najbolje je mešati z roko.



OCVRTA FETA V SEZAMU

Potrebujemo:

- čvrsto grško feto,

- sezam,

- biojajca,

- moko (priporočamo brezglutensko, lahko tudi čičerikino),

- kokosovo maslo.

Preliv:

- med in balzamični kis.

Postopek priprave:

Zrežite feto na trakove ali trikotnike. Malo jo zmočite z vodo in jo položite v moko, zatem jo potopite v jajce, na koncu pa položite v sezam. Sezam uporabljamo namesto tradicionalnih drobtin. Namesto sezama lahko uporabite tudi črni sezam, koruzne kosmiče ali kokosovo moko. Feto položite na vroče kokosovo maslo, vendar naj ne plava v njem. Popecite z obeh strani toliko, da postane feta mehka. Ni potrebno, da se feta stopi. Popecite malo na eni in drugi strani.



FONDI Z DATLJI

Potrebujemo:

- črno čokolado,

- datlje,

- arašidovo maslo,

- mlete mandlje,

- papir za peko,

- palčke za ražnjiče.

Postopek priprave:

Čokolado stopite nad paro, večkrat premešajte. Datlji naj bodo izkoščičeni, tako da v njihovo sredico namažete arašidovo maslo. Vzemite palčke za ražnjiče in z njimi nabodite vsak datelj posebej. V stopljeno čokolado potopite polnjene datlje. Ko je datelj oblit s čokolado, ga položite na papir za peko in potrosite po njem nekaj mletih mandljev.



CIMETOVI ŽEPKI S SKUTO

Potrebujemo:

- vlečeno testo (priporočamo brezglutensko),

- 500 g skute (lahko tudi skute s smetano),

- kokosov sladkor,

- cimet v prahu,

- kokosovo olje, ki ga bomo uporabili za cvrtje.

Postopek priprave:

Vlečeno testo razrežite na 13 x 25 cm velike kose. Skuto zmešajte s kokosovim sladkorjem (količina naj bo po želji, kolikor sladko želite). Žlico sladkane skute dajte na vlečeno testo in lepo zavijte. Žepke ocvrite v kokosovem olju, da bodo zlato porumeneli. Nato jih potresite s cimetom in kokosovim sladkorjem.

"KOLAGENSKA" JUHA za 1. januar

za lepo kožo, zdrav imunski sistem in zdravo črevo

Osnova za juho naj bodo biopiščanec, bioribe ali biogovedina, najpomembneje je, da uporabite meso s kostmi - pri piščancu tudi s kožo.

Izbrano meso položite v ogromen lonec z vodo. Nato dodajte v lonec čim več zelenjave in zelišč (zeleno v gomolju, ingver, malo kurkume, peteršilj, korenje, lahko tudi sladek krompir, kolerabo …). Kuhajte, dokler ne zavre, zmanjšajte ogenj in na majhnem ognju kuhajte čim dlje, da se sestavine skoraj raztopijo. Idealno bi bilo, da se juha tako kuha vsaj pet ur. Najbolje jo je na koncu precediti in piti kot tekočino.

Za vegane in vegetarijance:

Namesto živalskih za osnovo dodajte gobe in pest goji jagod, ki jih najprej prepražite na kokosovem maslu. Nato zalijte z vodo in dodajte zelenjavo. Juhi pa na koncu, preden jo užijete, dodajte še pasto miso.



SUPER NAPITEK

proti nabiranju maščob, napihnjenosti in za zdravo hujšanje

Pred pojedino:

V 2 dl sirotke zmešajte eno jušno žličko kurkume in ščepec kajenskega popra. Spijte.

Po pojedini:

ČRNA LIMONADA

V 2 dl vode raztopite dve tabletki medicinskega oglja in sok polovice limone. Lahko sladkate z medom.

Opozorilo: pred uživanjem tega napitka se posvetujte z zdravnikom.

recepte pripravila: Savina Atai

T. H.