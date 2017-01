Silvestrska pevska polomija Mariah Carey

Zadnji nastop leta na Times Squaru

1. januar 2017 ob 12:46

New York - MMC RTV SLO

Silvestrski nastop Mariah Carey na Times Squaru se ni končal po načrtih - 46-letna pevska diva je namreč pela na plejbek, a so se ob pesmi Emotions pojavile tehnične težave, kar je pevko tako vrglo iz tira, da je le stežka zadela kakšno noto, pozabila pa je celo besedilo.

Težave so se nadaljevale tudi pri eni njenih bolj znanih uspešnic, We Belong Together, ko je sredi pesmi kar obupala, pesem pa je igrala naprej, poroča New York Times, ki še navaja, da se česa podobnega na javni televiziji tako velikemu izvajalcu že dolgo ni zgodilo.

Careyjeva, ki je svoje največje uspehe dosegla v 90. letih in ima v bogati zbirki nagrad tudi pet grammyjev, je v ABC-jevi novoletni oddaji z voditeljem Ryanom Seacrestom nastopila zadnja ob 23.30 pred več kot milijonsko množico, ki se je zbrala na Times Squaru ob koncu leta, kjer opolnoči pospremijo spust orjaške krogle.

"Ne slišimo," je dejala sredi pesmi, nato pa obstala z roko na boku, medtem ko je glasba igrala naprej. Careyjeva je nato zbrani množici pojasnila, da pred nastopom ni imela prave tonske vaje. "Bomo pa peli," je dejala in za pesem Emotionsponosno povedala, da se je leta 1991 povzpela na sam vrh ameriške lestvice. A pevka, ki ima v svoji diskografiji 14 albumov, nato ni zadela pravih not, besedilo pa je bodisi pozabila bodisi je nad vsem skupaj obupala. "Manjka nam nekaj vokalov, a je, kar je," je skomignila. "Pa naj občinstvo poje."

ABC je na tisti točki nato naglo kamero preusmeril s Careyjeve na zbrano množico, medtem ko se je pevka trudila s koreografijo, a tudi pri tem nenehno negodovala glede odrske postavitve. "Trudim se," se je skušala zagovarjati. Ko je bilo pesmi konec, jo je množica spodbujala, ona pa je dahnila, da je bilo "to res izjemno".

"Se zgodi"

"We Belong Together" se je nato začela bolje, a ko je sledila nova tehnična težava, je Careyjeva nehala peti, a je pesem igrala naprej in dokončno razkrila, da gre za plejbek. "Ne gre in ne gre," je dejala in nato zapustila oder.

Po nastopu je Careyjeva na Twitterju, vdana v usodo, zapisala: "Pač, se zgodi sranje. Imejte veselo in zdravo novo leto! Na pojavljanje v novicah tudi v 2017!"

Kot poroča Billboard, Mariah med večjim delom nastopa ni slišala ničesar prek svojih slušalk, za nameček pa še ni imela dovolj časa za vaje pred nastopom. "Ni imela toliko časa, kot ga običajno dobi za svojo 'mariahskost'," je povedal neimenovani vir.

A če je zbrana množica dokaj mirno prenašala neuspešni nastop Careyjeve, so si dali več duška gledalci po Twitterju. "15 minut pred iztekom je leto 2016 zahtevalo še zadnjo žrtev: kariero Mariah Carey," je tvitnil avtor Cabot Phillips. Neka druga uporabnica pa: "Morda Mariah Carey ni izvedla nastopa, ki si ga je leto 2016 želelo, je pa izvedla nastop, ki si ga je leto 2016 zaslužilo."

Podobnih je bilo še kar nekaj: "Zdi se mi, da je Mariah Carey za leto 2017 postavila lestvico resnično nizko, da bomo vsi drugi v novem letu izpadli dobro. Hvala, kraljica žrtvovanj" in "Vztrajam pri prepričanju, da je bil nastop Mariah Carey umetniška reinterpretacija predsedniških volitev 2016".

Shit happens Have a happy and healthy new year everybody! Here's to making more headlines in 2017 pic.twitter.com/0Td8se57jr — Mariah Carey (@MariahCarey) January 1, 2017

