Simfonična ekstaza bo ovila Kongresni trg

Rok Golob združil simfonični orkester, zbor in soliste

30. junij 2018 ob 11:22

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Dirigent, skladatelj, aranžer, producent in vsestranski glasbenik Rok Golob je po šestih letih letih pripravil nadaljevanje projekta Simfonična ekstaza.

Po uspešni premieri Simfonične ekstaze leta 2012 v Križankah bo Golob nocoj ob 21. uri na Kongresnem trgu nadaljeval projekt skupaj z orkestrom zagrebške filharmonije. Pod njegovo dirigentsko taktirko bodo nastopili Perpetuum Jazzile in solisti Gibonni, Tomi M (Siddharta), Nuška Drašček, KiNG FOO, Maja Keuc, Katrinas, Murat & Jose, Lana Trotovšek, Metalsteel, Nina Strnad, Omar Naber in Tinkara Kovač.

V Simfonični ekstazi 2 bo predstavil svoje aranžmaje, avtorske skladbe in tudi predelave slovenskih ljudskih pesmi ter znova poskušal pokazati brezmejnost glasbe v svoji edinstveni glasbeni viziji, pri kateri se ne ustraši združevanja elementov in izvajalcev različnih glasbenih žanrov v glasbeno ekstazo na velikem odru.

Simfonični orkester bo rdeča nit koncerta

Simfoničen orkester in zbor sta, kot je povedal Golob, rdeča nit koncerta, vodilo pa "skupna dobra kemija, vzajemna všečnost in kakovostno sodelovanje". Skladbe je v celoti določil sam, izvajalci so po njegovem mnenju samosvoji in med seboj kontrastni, vendar gre za skupno glasbeno sinergijo.

Večina skladb bo avtorskih. Aranžmaje za Gibonnija je ustvaril skupaj z očetom Janijem, s katerim sta skupaj komponirala že za Soul Activation, Tonyja Cetinskega, Stingovega kitarista Dominica Millerja, Massima, Neisho in druge.

"Gre za moderno kakovostno orkestralno glasbo, od metala, rapa, jazza, popa, rocka in klasike, vse skupaj začinjeno s filmskim pridihom. Ko ljudje slišijo za orkester, večinoma pomislijo na abonmaje, kjer so v glavnem starejši abonenti, ali pa na zlata leta slovenske popevke, ki so se kljub kakovosti res že izrabila. Tu pa gre za sveže, aktualne izvajalce in svežo orkestralno energijo," je še povedal Golob.

Premiero Simfonične ekstaze si lahko ogledate v spodnjem posnetku.

Sa. J.