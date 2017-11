Simfonični orkester igra Avsenike: Tako kot smo mi ganjeni, bi bil zagotovo tudi on

Avsenikove večne melodije v drugačni preobleki

29. november 2017 ob 12:08

Ljubljana - MMC RTV SLO

Najlepše melodije Ansambla bratov Avsenik so v novih priredbah za orkester zazvenele sredi Gallusove dvorane Cankarjevega doma. Na odru so se jim med drugim pridružili tudi člani družine Avsenik.

Sašo, Gregor, Slavko ml., Monika in Blaž Avsenik so skupaj s simfoničnim orkestrom RTV Slovenija pred razprodano dvorano v hramu kulture dokazali, da imajo skladbe Slavka Avsenika in Vilka Ovsenika ne samo oznako brezčasne, ampak tudi večplastne. "Avsenikova glasba je zelo fleksibilna glede prirejanja. Ponuja veliko možnosti. Tudi danes na koncertu smo lahko slišali priredbe v različnih slogih - od izvedb, ki so bile zelo blizu izvirnikom, do salse, tanga, celo raznih skoraj elementov Stravinskega," je za MMC povedal dirigent Miha Rogina. Ta se je med dvournim repertoarjem na odru izmenjeval s Simonom Dvoršakom in Patrikom Greblom.

Večer, ki ga je povezovala Ana Pirkovič Tavčar, je bil še en dokaz, da imamo Avsenikovo glasbo v krvi - vsaj sodeč po odzivih iz občinstva. Zimzelene skladbe so dobile nov poljub življenja. "S simfoničnim orkestrom je prisotna tudi neka mera akademskosti, ampak mislim, da se s tem osnovno Avsenikovo sporočilo ne izgubi," je poudaril Rogina.

Za uverturo v koncert so člani simfoničnega orkestra pod taktirko Dvoršaka izvedli skladbi Spomin in Gorenjska pravljica. A na odru niso ostali dolgo sami. Skozi večer so se jim pridruževali poleg članov družine Avsenik še drugi solisti. Med drugim je Manca Izmajlova zapela skladbo Čez zelene trate, Aljaž Farasin Viharnik vrh gora (ob spremljavi mladinskega pevskega zbora) in duet z Urško Arlič Gololičič Na mostu. "Petje je bilo glede na napisane aranžmaje res velik užitek - zelo posebno in zelo drugače. Velik izziv in nepopisno smo uživali na odru," je dejal po nastopu Farasin.

Koncert s številnimi gosti

Urška Arlič Gololičič se je še pred duetom s Farasinom interpretirala skladbo Tam, kjer murke cveto (ob spremljavi Mladinskega pevskega zbora RTV Slovenija). "Njihova glasba je postala že slovenska klasika. V teh aranžmajih zazveni popolnoma drugače. Pritegne vsakega - še več tiste čarobnosti izvleče iz glasbe in vidi se, kako je njihova glasba univerzalna - lahko jo izvajamo v različnih žanrih. Magično je," je razmišljala po nastopu pevka.

Mladinski pevski zbor se je predstavil v vlogi veznega člena med orkestrom in solisti. Dopolnili so Farasina pri skladbi Viharnik vrh gora in Gregorja Avsenika pri skladbi Melodija za tebe. Posebni pečat pa so pustili ob spremljavi solističnih vložkov Saša Avsenika na harmoniki pri skladbi Sinje morje, bela jadra.

"Veliko orkestrov ima napisane tudi partiture za harmoniko, toda zame je bil izziv, ker sem si rekel, da tega ne bom nikoli počel: da bom stopil s harmoniko pred orkester. Ker nisem tako tehnično podkovan. Potem pa so me le v družini 'poštimali' in rekli: 'Pojdi in poskusi - naj bo to zate izziv.' In sem res poskusil in stopil na oder brez ansambla, kar je zame zelo neobičajno," je po nastopu priznal Sašo Avsenik, ki je s harmoniko stopil pred orkester še ob skladbah Pogled z Jalovca in Morda pa nekoč, kjer je stal na odru še z Gregorjem in Moniko Avsenik.

"Mladinsko postavo" Avsenikov je poleg Monike in Saše dopolnjeval še Blaž Avsenik za klavirjem (omeniti je treba predvsem njegov virtuozni vložek pri skladbi Na avtocesti). "Sploh ob simfonikih se sliši, kako je ta glasba močna. Ni to neka narodno-zabavna, kmečka glasba, kot jo nekateri imenujejo, ampak je res mogočna. Zdi se mi, da to simfoniki še bolj izrazijo. Sploh pa ta zaključek je bil mogočen. In tudi občinstvo, ki nas je tako lepo sprejelo. Sem zelo ponosna," je dejala po koncertu Monika Avsenik, ki je na koncertu odpela še Lepe ste ve, Karavanke. Za nadgradnjo večnih melodij pa so poskrbeli še Slovenski oktet (ob izvedbi Zvezde na nebu žare, Gregor Avsenik na kitari (Pozno v noč in Melodija za tebe) ter Slavko Avsenik ml. za klavirjem (Jerina melodija)

Večnost Avsenikovih melodij

Vsi nastopajoči so se vrnili na oder in skupaj z občinstvom odpeli Slovenija, od kod lepote tvoje. Objeti. In to je bila tudi lepa popotnica v dodatek večera, ko je orkester izvedel še za venček Na Golico, na Roblek. "V družini vedno poudarjamo, da je Avsenikova glasba vedno imela občinstvo - takšen koncert je za občinstvo potrditev, da je lahko ta glasba tudi nekaj več. Da ni samo za veselice - ki jih osebno najraje igram. Tak koncert je zahteval veliko priprav. Za nas, še preden smo začeli igrati, smo bili veseli, da je bil koncert razprodan. Ko smo prišli na oder, so nas naši poznani spremljali in za vse nas je ena potrditev, da je ta muzika prava," je ob tem dejal Sašo Avsenik.

"Sploh je za Slovence to tako velik del narodne zavesti in kulture, da je nujno, da je prisoten in da se ljudje tudi zavedamo, da je del nas," je poudaril Rogina. "Ta glasba nas je spremljala v otroštvu, in mislim, da je bila to ena lepa popotnica za nadaljnje življenje," je dodal Farasin.

Koncert je bil še toliko bolj poseben, ker je avgusta minilo leto od smrti klarinetista in skladatelja Vilka Ovsenika. Nesporni velikan narodno-zabavne glasbe Slavko Avsenik pa bi v nedeljo praznoval 88. rojstni dan. "On bi se koncertu čudil, ker je vedno govoril, da se čudi, da ima ta glasba po toliko letih toliko oboževalcev, in bi bil presrečen, da se je to danes zgodilo. Zanj bi bil praznik. Tako kot smo mi ganjeni, bi bil zagotovo tudi on," je na koncu dodal Sašo Avsenik.

Klavdija Kopina, foto: Sandi Fišer