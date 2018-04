Simpsonovi tarča kritik zaradi stereotipnega upodabljanja priseljenskega lika Apuja

Humorist Hari Kondabolu razočaran nad serijo

11. april 2018 ob 21:47

Zadnja epizoda Simpsonovih se je očitno odzvala na dokumentarni film, v katerem je humorist Hari Kondabolu problematiziral upodobitev Apuja, indijskega lika v tej ameriški animirani seriji, oziroma ga je uporabil kot izhodiščno točko za polemiko o upodabljanju marginaliziranih skupin v medijih.

V dotični epizodi Simpsonovih Marge vzame v roke svojo najljubšo knjigo iz otroških dni, naslovljeno Princesa na vrtu. Kmalu po tem, ko jo začne na glas brati Lisi, spozna, da je knjiga žaljiva in rasistična. Posledično jo želi preobraziti v različico, primernejšo za leto 2018. Vendar ta "posodobljena" različica izzveni nesmiselno in Marge vdano izjavi: "Potrebnega je veliko dela, da se ohranita duh in značaj knjige ... Kaj naj storim?"

Kako brez osiromašenja posodobiti delo?

Lisa, ki nagovori gledalce, pa pravi: "Težko je reči. Nekaj, kar se je začelo pred desetletji in je bilo takrat čislano in neškodljivo, je zdaj politično nekorektno. Kaj storiti?" Nato Marge in Lisa izjavita, da se "nekatere stvari naslovijo pozneje, če sploh". Medtem se v kadru prikaže uokvirjena slika Apuja Nahasapeemapetilona, ki stoji na Lisini nočni omarici. Apu je priseljenec iz Indije, lastnik lokalne trgovine z živili in dolgoletni lik iz serije. Nekateri kritiki so se že večkrat obregnili ob ta lik, in sicer da avtorji serije z njim pri življenju ohranjajo rasistične in stereotipne podobe južnoazijskih priseljencev v ZDA.

Dokumentarec Težava z Apujem

Prizor, ko Marge bere Lisi pravljico iz svojega otroštva, je produkcijska ekipa ustvarila kot odziv na najnovejšo polemiko glede Apuja, ki jo je sprožil indijsko-ameriški humorist Hari Kondabolu z dokumentarcem. Komik je namreč avtor in protagonist dokumentarca Težava z Apujem, ki ga je režiral Michael Melamedoff, v katerem je Apu uporabljen kot referenčna točka za raziskovanje, kako mediji vzdržujejo sporne stereotipe o južnih Azijcih. Film, ki je bil premierno prikazan lanskega novembra, je vključeval intervjuje z igralci južnoazijskega rodu, kot so Aziz Ansari, Aasif Mandvi in Kal Penn.

Želja po širši razpravi o tej problematiki

Kondabolu se je nato dan po tej epizodi Simpsonovih na Twitterju obregnil ob to, da so avtorji serije od njegovega dokumentarca in polemike, ki jo je ta sprožil, "odnesli" zgolj politično nekorektnost. Dodal je še, da je res imel rad to oddajo in da je to žalostno. V drugem tvitu pa je zapisal: "V 'Težavi glede Apuja' sem Apuja in Simpsonove uporabil kot vstopno točko za širšo razpravo o upodabljanju marginaliziranih skupin in zakaj je to pomembno. Odziv Simpsonovih ni bil osebni napad name, temveč na to, kar številni izmed nas razumemo kot napredek."

