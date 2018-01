Sin Borisa Beckerja bo zaradi rasizma tožil poslanca AfD-ja

Že drugi sporen primer v tednu dni

5. januar 2018 ob 08:27

Berlin - MMC RTV SLO

Noah Becker, sin nemške teniške legende Borisa Beckerja, nameravata vložiti tožbo proti Jensu Maierju, poslancu skrajno desne stranke AfD, ki je Beckerja mlajšega na Twitterju označil za "malega polzamorca".

23-letnik, katerega mama, Barbara Becker, je mulatka, se je pred napovedjo tožbe posvetoval s svojim očetom, navaja časopis Bild.

"Pooblastili so me, da glede poslanca Jensa Maierja na podlagi tega očitno rasističnega tvita hitro izvedem vse potrebne ukrepe po kriminalistični in civilni zakonodaji," je sporočil odvetnik družine Becker Christian-Oliver Moser.

Maier, nekdanji sodnik, ki je bil septembra eden od skoraj sto članov stranke Alternativa za Nemčijo (AfD), izvoljenih v nemški parlament, je napadel Noaha Beckerja zaradi intervjuja za nemško revijo Emotion, ki je mladeniča, ki dela kot glasbenik v Berlinu, vprašala, ali je v mestu zaznal kaj rasizma. "Da, zaradi moje rjave barve kože sem bil tudi že napaden. V primerjavi z Londonom ali Parizom je Berlin belo mesto," je odgovoril.

"Zdi se, da mali polzamorec preprosto ni dobil dovolj pozornosti - to je edina razlaga za njegovo vedenje," je tvitnil Maier v torek. Tvit je bil medtem že izbrisan, Maier pa trdi, da ga ni zapisal on, ampak nekdo iz njegovega osebja.

Ovadena tudi poslanka AfD-ja

To je bilo že drugič v tednu dni, da je eden od poslancev AfD-ja sprožil val ogorčenja zaradi rasističnih tvitov. V torek je namreč nemška policija zaradi zapisa na Twitterju, pri katerem bi lahko šlo za spodbujanje sovraštva, ovadila poslanko Beatrix von Storch, sicer namestnico poslanske skupine AfD.

V zapisu, objavljenem na silvestrovo, je bila von Storchova kritična do kölnske policije, ki je na Twitterju objavila zapis v arabščini. "Kaj, hudiča, se dogaja v tej državi? Zakaj policija objavlja uradna sporočila v arabščini? Hočejo s tem pomiriti barbarske, muslimanske in posiljevalske horde moških?" je zapisala.

V Nemčiji je 1. januarja začel veljati strožji zakon glede sovražnega govora na spletu. Družbenim omrežjem, ki v 24 urah zapisov, ki spodbujajo sovraštvo, ne umaknejo, preti kazen 50 milijonov evrov.

K. S.