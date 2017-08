Sin Hugha Hefnerja s težkim srcem opazuje očetov boj

Zdravstveno stanje Hefnerja se slabša

25. avgust 2017 ob 19:22

New York - MMC RTV SLO

Cooper Hefner priznava, da je težko spremljati, kako se njegov oče fizično "bori" s posledicami staranja, a hkrati smatra za blagoslov, da mu njegov oče še stoji ob strani.

"S težkim srcem ga gledam, kako se bori," je dejal sin očeta Playboyja v intervjuju za Hollywood Reporter in dodal: "Srečen sem, da so razlogi za njegov boj fizične narave in ne psihične." Aprila je ustanovitelj revije Playboy dopolnil 91 let. Le nekaj dni pred tem pa se je Cooper, ki je "Hefov" najmlajši sin, razgovoril o očetovem zdravstvenem stanju.

"Oče se je vedno šalil, zakaj bi hotel kdo iz dvorca, če bi tam živel. V resnici ima veliko težav s hrbtenico - to se zgodi, ko dopolniš 90 let, zato uživa svoje življenje v dvorcu" je razlagal aprila Cooper. Že konec lanskega leta so se pojavile govorice, da naj bi bil Hefner v zelo slabem zdravstvenem stanju. Ameriški mediji so se razpisali, da naj bi tehtal zgolj 40 kilogramov in nenehno potreboval pomoč.

Junija lani je razvpiti Playboyjevi dvorec kupil Hefnerjev sosed. Prodaji je bila takrat dodana posebna točka - Hefner se je lastništvu odrekel pod pogojem, da v dvorcu brez plačevanja najemnine lahko živi in dela do smrti.

Po drugi strani pa Hefner nima skrbi o nasledniku, saj 25-letni Cooper sledi očetovim stopinjam. Pred kratkim je postal kreativni direktor podjetja Playboy Enterprises in predstavil svoje načrte, v katerih želi Playboy približati svoji generaciji. Februarja je komaj leto dni po revolucionarni odpravi objavljanja fotografij golih žensk naznanil, da se golota vrača, čeprav v bolj puritanski obliki z zadnjicami in oprsji.

K. K.