Sin Johnnyja Deppa in Vanesse Paradis naj bi bil resno bolan

Zvezdnika imata skupaj dva otroka

28. junij 2018 ob 16:56

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ameriški mediji poročajo, da naj bi bil Jack Depp, sin znanega igralca Johnnyja Deppa in glasbenice ter igralke Vanesse Paradis, ki sta bila skupaj 12 let, resno bolan.

Vanessa Paradis in Johnny Depp sta se leta 1998 spoznala v Parizu. Depp je takrat snemal film Deveta vrata, leta 1999 pa sta dobila tudi že prvega otroka - hčerko Lily-Rose Melody, leta 2002 pa še Johna Christopherja 'Jacka' Deppa.

Paradisova naj bi premiero svojega najnovejšega filma A Knife in the Heart izpustila ravno zaradi sinovega zdravja. "Vanessa se nam danes žal ni mogla pridružiti, odsotna je zaradi sinovih resnih zdravstvenih težav," je na predvajanju filma njeno odsotnost pojasnil režiser Yann Gonzales.

Zvezdnika sta bila par med letoma 1998 in 2012, oba njuna otroka pa sta odraščala zunaj kamer, saj so jima starši želeli zagotoviti mirno in normalno otroštvo. 19-letna Lily-Rose naj bi sicer želela postati manekenka, Jack pa ves čas ostaja zunaj žarometov, še poroča ameriški tabloid People.

Novica je sicer prišla v javnost kmalu po tem, ko je Depp v intervjuju iskreno spregovoril o težkih časih, ki jih preživlja. Njegovo premoženje, v 35 let dolgi karieri je zaslužil kar 650 milijonov dolarjev, pa je skoraj v celoti izpuhtelo. Po nekaterih podatkih naj bi igralec mesečno zapravil tudi po dva milijona evrov.

P. B.