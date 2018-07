Singer v Goodwoodu s sanjskim 911

Singer 911 DLS

17. julij 2018 ob 08:09

Goodwood - MMC RTV SLO

Konec minulega leta je kalifornijski butični predelovalec Singer pokazal prve skice projekta DLS, ki je napovedoval izdelavo prefinjenega modela na osnovi porscheja 911 964.

Osem mesecev po prvih skicah smo lahko izjemen rezultat projekta DLS prvič videli na ekskluzivnem festivalu hitrosti v Goodwoodu. Tu je požel izjemno veliko zanimanja. O tem, zakaj je tako pa poleg prečiščene oblike pričajo prefinjene tehnične rešitve, kot so ventili iz titana, ki štirilitrskemu šestvaljniku omogočajo, da se zavrti do 9.000 vrtljajev na minuto.

Gre za najbolj dodelano predelavo podjetja, ki je zaslovelo s tehničnimi posodobitvami klasičnih porschejev 911. Tokrat so se namreč za pomoč obrnili na inženirski oddelek ekipe formule 1 Williams ter na slavnega nemškega inženirja Hansa Mezgerja, ki je do polovice devetdesetih let prejšnjega stoletja predelal na desetine motorjev za cestne in dirkalne porscheje.

Tokrat so za osnovo vzeli 3,6-litrski motor in modela 964 ter mu povečali prostornino na štiri litre. Med drugim so mu namenili vbrizgalne šobe v slogu dirkalnikov formule 1 ter nov sistem mazanja. Tako so dosegli moč 368 kilovatov (500 KM), ki se prenaša na zadnji kolesi prek ročnega šeststopenjskega menjalnika.

Prefinjena tehnika in vrhunski materiali

Poleg tega so uporabili zavore in kompozitnega materiala, 18-palčna platišča iz magnezija ter lažje vzmetenje s trikotnimi vodili spredaj in McPherson zadaj. Omeniti velja tudi Boschevo elektroniko, ki upravlja sistem proti blokiranju zavor ABS, sistem proti zdrsu pogonskih koles ter sistem za nadzor stabilnosti, ki jih je mogoče popolnoma izklopiti.

Karoserija je izdelana iz ogljikovih vlaken, ki poleg kakovostnega usnja krasijo tudi kabino. Sedeža in volanski obroč sta izdelala Recaro oziroma Momo, za sedežema pa vidimo posebno varnostno ogrodje.

Singer bo izdelal le 75 primerkov modela DLS in zanje zahtevali po 1,8 milijona dolarjev oziroma 1,55 milijona evrov.

Martin Macarol