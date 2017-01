Singles, 25 let kasneje: nostalgija po Seattlu zgodnjih 90.

Kultni soundtrack "romcoma" o generaciji X

27. januar 2017 ob 13:37,

zadnji poseg: 27. januar 2017 ob 13:43

Ob 25-letnici filma Singles bodo na novo izdali soundtrack, ki s komadi izvajalcev, kot so Alice In Chains, Pearl Jam in Soundgarden, uživa kultni status.

Nova, luskuzna izdaja, ki izide 19. maja, bo na voljo kot komplet dveh vinilk ali dveh zgoščenk: poleg izvirnega soundtracka s 13 pesmimi bo dopolnjena s še neizdanimi posnetki Chrisa Cornella, Mikea McCreadyja, Mudhoney, Paula Westerberga in drugih.

Na nosilcih zvoka se bo znašel tudi komad Touch Me I'm Dick, komad, ki ga v filmu izvaja fiktivni band Citizen Dick s frontmanom v podobi "zadetka" Cliffa, ki ga igra Matt Dillon, njegove pajdaše pa so upodobili kar člani Pearl Jam: Eddie Vedder, Stone Gossard in Jeff Ament. (Večina garderobe, ki jo je Dillon nosil v filmu, je bila v resnici iz omare slednjega.)

Komade bodo spremljali komentarji režiserja Camerona Crowea, ki je ob priložnosti ponovne izdaje povedal: "Album sam je bil vedno mišljen kot nekakšen anti-soundtrack, bolj kot spominek in 'venček', jagodni izbor seattleske scene, hkrati pa gre za poklon zasedbam, ki so me v svoje mesto povabile odprtih rok, pa seveda glasbi, ki jo imajo mnogi še vedno zelo radi."

Romantično komedijo o "generaciji X", ki so ji v slovenščini dali naslov Ne meč'te se stran, je Crowe posnel na vrhunci dobe grungea, ko je bil Seattle preplavljen z dolgolasci v flanelastih srajcah, hkrati pa se je že nezadržno bližal usodni dogodek, ki je pomenil njen konec: Kurt Cobain si je slabi dve leti kasneje vzel življenje in počasi napovedal zaton neke subkulture, iz katere so se v mainstream prebili le redki - denimo Pearl Jam, ki so v naslednjih dveh desetletjih polnili tudi stadione.

Film o skupini ljudi, ki živijo v bloku "samskih" stanovanj (v glavnih vlogah sta bila poleg Dillona in Bridget Fonde še Kyra Sedgwick in Campbell Scott, v cameo vlogah pa se pojavi še več znanih obrazov), sam je bil kljub pretežno naklonjenim kritikam le zmerno uspešen, Crowe je kasneje povedal, da so ga želeli preobraziti v tv-serijo in prav Singles naj bi služili kot navdih za Prijatelje, ki so na tv-ekrane prišli leta 1994.

