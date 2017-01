Sirci prvič po petih letih v Alepu lahko v živo navijali za nogometaše

V mesto se počasi vrača življenje

29. januar 2017 ob 18:46

Alep - MMC RTV SLO/STA

Na stadionu v Alepu so Sirci prvič po letu 2012 lahko spremljali v živo nogometno tekmo, ki je bila za mnoge zelo čustvena.

Uporniki so takrat vzhodni del Alepa zavzeli in ga razdelili na dva dela. Prejšnji mesec je vojska prevzela nadzor nad celim mestom, v katerega se zdaj počasi vrača življenje.

Večina nogometni navdušencev je bila navdušena, da je po dolgih letih groze spet lahko spremljala najpriljubljenejšo športno igro na svetu.

"Nazadnje sem bil na tekmi leta 2012. Takrat nas je bilo veliko več. Na tekmi sem bil s prijatelji. Nekateri so pobegnili, drugi so umrli," je razlagal Mohamed Ali v dresu svoje priljubljene ekipe.

Vrnitev na domači teren

Tekmeca sta bila kluba Itihad in Hurija, oba iz Alepa, mesta, ki je bil zadnja leta eno glavnih bojišč v sirskem konfliktu. Oba kluba sta zato vse tekme igrala po drugih delih Sirije.

Sirsko nogometno ligo so namreč pred skoraj šestimi leti, ko je izbruhnil krvavi konflikt, prekinili, a nato nadaljevali v okrnjeni obliki ter samo v mestih Damask in Latakija. Prejšnji mesec je sirska nogometna zveza sporočila, da se liga lahko nadaljuje, ekipe pa se vrnejo v mesti Homs ter Hama, ki so ju vmes osvobodili.

Maher Kajata, namestnik predsednika športne zveze v mestu, je po tekmi dejal, da je obračun med Itihadom in Hurijo "prvi korak, da se klubi iz Alepa vrnejo na domač teren." Na koncu je Itihad z 2:1 premagal Hurijo.

Nekaj utrinkov z igrišča in tribun stadiona v Alepu si lahko ogledate v priloženem videoposnetku!

T. H.