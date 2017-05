Sistem, ki onemogoča uporabo pametnega telefona v avtomobilu

Uporaba prenosnega telefona med vožnjo je prepovedana, saj je nevarna. Če vas pri tem dejanju ujamejo možje v modrem, vas to lahko stane 120 evrov. Da bi se temu izognili, so s posebnim sistemom poskrbeli pri Nissanu.

Prenosni telefoni so postali del našega življenja, uporaba teh med vožnjo pa predstavlja nevarnost za vse udeležence v prometu. Čeprav avtomobilski proizvajalci in proizvajalci dodatne opreme ponujajo najrazličnejše sisteme za prostoročno uporabo, jih veliko voznikov ne uporablja in trenutno ne kaže, da bi se lahko v kratkem kaj spremenilo.

Skrb vzbujajoč trend

Raziskava britanske avtomobilistične zveze Royal Automobile Club je namreč pokazala, da je odstotek ljudi, ki priznavajo, da uporablja prenosni telefon med vožnjo, od leta 2014 do leta 2016 narasel z 8 na 31 odstotkov. Razlog tiči predvsem v vse pogostejši uporabi družbenih omrežij in vse večji želji po preverjanju novih sporočil.

Enak trend so v raziskavi zaznali tudi pri Nissanu, pokazal je, da je skoraj petina voznikov (18 %) že pošiljala kratka sporočila med vožnjo. Zato so si zamislili nekoliko radikalen, a zelo učinkovit sistem.

Preprosta rešitev

Že pred približno 200 leti je Michael Faraday dokazal, da lahko v prostoru, ki je omejen s prevodnim materialom, onemogočimo elektromagnetna polja. Enak sistem, ki ga imenujemo Faradayeva kletka, je uporabljen tudi pri letalih, kar denimo skoraj v celoti prepreči posledice ob udaru strele.

Gre za predal v naslonu za roko nissan juka, v katerem se ustvarijo pogoji, ki ustavijo vstopne in izstopne signale, vključno s povezavama Bluetooth in WI-FI. Smisel te zamisli je, da vozniku prepušča odločitev o tem, ali bo telefon uporabljal ali ne - zlasti zato, ker japonski proizvajalec v vseh svojih križancih serijsko ponuja modrozobo povezavo, ki omogoča prostoročno telefoniranje. Prek sistemov NissanConnect in AppleCaPlay pa je mogoče varno uporabljati tudi druge aplikacije na pametnih telefonih.

V tem pogledu Nissanov sistem deluje kot dejavnik, ki nas za nekaj časa "ubrani" pred digitalnim svetom. Omeniti velja še, da je telefon v predalu lahko prek kabla povezan z vhodom USB, kar omogoča poslušanje glasbe in podcastov z aparata, za ponovno povezavo s spletom pa je treba le odpreti predal.

