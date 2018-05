Poudarki Nevarnosti sistemov za prostorčni zagon

Sistemi za prostoročni zagon motorja krivi že za 28 smrti

Nevarna tehnika

16. maj 2018 ob 06:52

Sistemi za prostoročno uporabo avtomobilskega ključa postajajo vse bolj priljubljeni. Močno prispevajo k udobju uporabe avtomobila, toda v določenih primerih lahko privedejo do tragičnih posledic.

New York Times poroča, da je v Združenih državah Amerike zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom, ki so ga izpustili avtomobili z vgrajenim sistemom za zagon brez ključa, umrlo že najmanj 28 ljudi. Še najmanj 45 je bilo poškodovanih, nekateri med njimi so dobili trajne možganske poškodbe.

Po navedbah New York Timesa je sistem za prostoročno odklepanje in zagon motorja serijsko vgrajen pri skoraj polovici novih vozil, ki so na prodaj v Združenih državah Amerike. To pa povečuje nevarnost, da nekateri vozniki ob parkiranju v garaži pozabijo ugasniti motor avtomobila. Nekateri preprosto ne opazijo, da motorja niso ugasnili in se brez skrbi odpravijo v stanovanje. Zaradi tega lahko po določenem času pride do zastrupitve z ogljikovim monoksidom.

Čeprav se število smrtnih žrtev povečuje, večina proizvajalcev ni sprejela varnostnih ukrepov, ki bi pomagali preprečiti nevarno kopičenje ogljikovega monoksida. Ameriški časopis navaja, da je združenje avtomobilskih inženirjev (SAE) pred časom pozvalo k vgradnji sistema, ki bi voznika opozoril v primeru, da motor deluje, ključev pa ni v vozilu ali v njegovi bližini.

Proizvajalci varčujejo

Do sprememb bi lahko prišlo z uredbo, ki jo je predlagal ameriški urad za varnost prometa (NTSH), po kateri bi morala vozila voznika obvestiti, da motor ni bil izklopljen. Toda številni proizvajalci nasprotujejo takšni ureditvi. Na to se je pozitivno odzval Ford, ki je poskrbel, da se bodo motorji njihovih modelov po 30 minutah samodejno izklopili, če v vozilu ne bodo zaznali ključa. Žal pa številni proizvajalci ne sledijo Fordu, čeprav naj bi vgradnja novih varnostnih sistemov stala manj kot 500 tisoč dolarjev (417 tisoč evrov) na leto.

Martin Macarol