Škamp z rožnatimi kleščami, imenovan pink floyd

Zoolog se je poklonil svoji najljubši skupini

13. april 2017 ob 14:25

London - MMC RTV SLO/STA

Zoologi so odkrili novo vrsto škampa, ki ima svetlo rožnate klešče, s katerimi povzroča glasne zvoke, ime pa so mu dali po legendarni britanski rockovski skupini Pink Floyd.

Škampa so znanstveniki iz Brazilije, ZDA in Velike Britanije našli na obali Paname, eden od zoologov pa ga je poimenoval tako, ker je velik oboževalec te glasbene skupine.

Zoolog Sammy de Grave, dolgoletni oboževalec skupine Pink Floyd, je ob odkritju dejal, da je bila to "izjemna priložnost, da se pokloni svoji najljubši skupini".

Synalpheus pinkfloydi, kakor so poimenovali škampa, tako kot "vse dobre rockovske skupine ustvarja velike količine sonične energije", je na blogu zapisal naravoslovni muzej univerze v Oxfordu.

Škamp lahko z ustvarjanjem zvoka ohromi oziroma celo ubije manjšo ribo. Zvok klešč ustvari do 210 decibelov, kar je glasneje kot strel pištole, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

"Pogosto si predvajam Pink Floyde, medtem ko delam. Zdaj pa sta skupina in moje delo združena v znanstveni literaturi," je še pripomnil de Grave.

To pa ni prvi primer živalske vrste, ki so ga znanstveniki poimenovali po legendah rock'n'rolla. Vrsta raka je poimenovana po pevcu skupine Rolling Stones Micku Jaggerju, in sicer nosi ime Elephtantis jaggerai.

